Công an TP HCM đã cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

(GLO)- Ngày 5-9, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn thị trấn ra mắt 5 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

(GLO)- Ngày 6-9, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Yên Thế, TP. Pleiku.