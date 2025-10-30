Ông Trương Công Hiền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 30-10, Công đoàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức. Ông Trương Công Hiền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Võ Hường

Hiện toàn phường Quy Nhơn Đông có 40 Công đoàn cơ sở với hơn 7.300 đoàn viên. Thời gian qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được chú trọng.

Trong đó, đã tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 497 đoàn viên, người lao động; triển khai chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với 500 phiếu mua hàng ưu đãi được trao tặng...

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Quy Nhơn Đông phấn đấu hằng năm có ít nhất 65% công nhân, lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp; có ít nhất 85% Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước phối hợp với người sử dụng lao động ban hành và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mục tiêu là xây dựng tổ chức Công đoàn phường Quy Nhơn Đông vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Quy Nhơn Đông ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công đoàn phường Quy Nhơn Đông khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trương Công Hiền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.