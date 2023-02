Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc gây thiệt hại khoảng 5.500 tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty M&C) tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Bị can Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can là cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật gây thiệt số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng (gồm hơn 1.800 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3.600 tỷ đồng tiền lãi).

Cụ thể, bị can Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm Công ty M&C vay 1.680 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích; bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình (DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên).

Cơ quan công tố xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỷ đồng, do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Trong khi đó, bị can Phùng Ngọc Khánh có hành vi đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để đứng tên vay 7 khoản với mục đích trả nợ cho các khoản vay của các công ty trong nhóm và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu cho Ngân hàng An Bình, gây thiệt hại cho DAB số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng.