Ông Nguyễn Đức Chung lãnh án 18 tháng tù trong vụ án 'thổi giá' cây xanh

Vào 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ số đối tượng tham gia ẩu đả tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa làm một người chết rạng sáng 26/8.

(GLO)- Nam thanh niên lấy con dao giấu sẵn trong người ra đâm tới tấp vào một người quen với lý do... khuyên mình chí thú làm ăn.

Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng vừa triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê, bắt giữ 18 người liên quan.

Ông Lê Viết Bình, Phó chánh văn phòng Bộ NN-PTNT cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y nhanh chóng phân công nhiệm vụ để đảm bảo công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân sau khi lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 6 (tại TP.HCM) bị Công an TP.HCM mời làm việc.

13 cựu công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã nhận gần 1,1 tỉ đồng, 2 chỉ vàng, 100 USD để thả 29 nghi phạm và không đề nghị xử lý theo quy định.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 10-2021 đến tháng 8-2022 tại TP. Pleiku.

(GLO)- Ngày 24 - 8, Cơ quan Cảnh sát Đ iều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Nguyên Long (SN 1992 ; trú tại làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ ) ; Đinh Liêm (SN 2001) và Đinh Văn Thiêng (SN 2006 ; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” .

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.