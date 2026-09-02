Nữ sinh giành ngôi vô địch Olympic Vật lý ứng dụng quốc tế là ai?

(GLO)- Em Nguyễn Thị Hương Giang - học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội vừa giành huy chương vàng và đạt giải Vô địch chung cuộc - Grand Final tại Olympic Vật lý ứng dụng quốc tế 2026 (IAPhO 2026).

Theo đó, Việt Nam có 15 học sinh tham dự IAPhO 2026 và cả 15 em đều giành huy chương, gồm: 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Nguyễn Thị Hương Giang (giữa) là thí sinh đạt giải Vô địch chung cuộc - Grand Final. Ảnh: GD&TĐ

Trong số 7 học sinh giành huy chương vàng, em Nguyễn Thị Hương Giang là gương mặt đặc biệt nổi bật khi đồng thời đạt giải Vô địch chung cuộc - Grand Final, danh hiệu cao nhất của kỳ thi.

6 học sinh còn lại giành huy chương vàng là Nguyễn Đắc Kiên, Đỗ Tuấn Khôi, Lê Tùng Lâm, Đỗ Hải Nam và Nguyễn Hải Nam, cùng đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Tạ Đức An - học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ (Hà Nội).

5 huy chương bạc thuộc về các em: Phạm Xuân Sơn - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Huy Sơn và Phạm Hoàng Bách - học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Minh Hiếu và Nghiêm Hoài An - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

3 học sinh giành huy chương đồng là Vũ Minh Hoàng - học sinh Trường THPT Thăng Long (Hà Nội); Mai Hoàng Bách và Đặng Tuấn Minh, cùng đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

15 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý ứng dụng quốc tế đã giành được huy chương. Ảnh: GD&TĐ

Được biết, IAPhO 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 31-8 tại thành phố Bandung (Indonesia) với 127 thí sinh đến từ 11 quốc gia, gồm: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Qatar, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan, Nga, Mỹ và Việt Nam.

Khác với 1 kỳ thi chỉ tập trung vào bài toán lý thuyết, IAPhO hướng tới việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức Vật lý vào các vấn đề thực tế, cùng năng lực tư duy sáng tạo và liên ngành.

Tại vòng chung kết, thí sinh phải giải 20 câu hỏi lý thuyết Vật lý trong 60 phút. Sau đó, Ban Tổ chức chia thí sinh thành 4 bảng và đưa ra các vấn đề khác nhau để các em tự tra cứu thông tin, chuẩn bị slide thuyết trình trong 1 giờ, nộp bài dưới dạng PDF và tiếp tục chuẩn bị cho phần thuyết trình vào buổi chiều.

Đề thi IAPhO không chỉ tập trung vào các khía cạnh lý thuyết của Vật lý mà còn đề cập đến ứng dụng, công nghệ và đổi mới trong đời sống. Thông qua các bài thuyết trình nghiên cứu tình huống và thảo luận khoa học, thí sinh được đánh giá về khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và tư duy liên ngành.