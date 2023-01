Nông dân tất bật vào mùa tưới cà phê

Tin liên quan Gia Lai tranh thủ các nguồn nước tưới cho cây cà phê

Cà phê là loại cây trồng cần nhiều nước và phải tưới 3-4 lần trong mùa khô. Việc tưới nước, cắt tỉa cành sau thu hoạch quyết định đến sự sinh trưởng và năng suất vườn cây vụ sau. Nguyên tắc tưới cho cây là phải đúng lúc, đủ nước. Nếu tưới muộn, cây sẽ bị suy kiệt, rụng lá, khô cành; còn tưới sớm khi cây chưa phân hóa mầm hoa sẽ làm cho cà phê nở hoa không đều, khó khăn cho thu hoạch và giảm năng suất. Để hoa cà phê nở đều phải tưới 400-500 lít nước/gốc vì giai đoạn này cây cần lượng nước nhiều nhất.

Những ngày này, anh Nguyễn Hữu Nghị (thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) đang tưới nước đợt một cho gần 1 ha cà phê của gia đình. Anh cho biết: Vừa qua, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên trên địa bàn xã có mưa. Lượng mưa không đủ để cây ra hoa nên gia đình phải đưa máy bơm tưới bổ sung. Còn gần 2 ha nữa, anh sẽ tưới nước sau Tết Nguyên đán. “Cà phê sau khi thu hoạch phải cắt tỉa cành, tạo tán lại. Sau đó, cần “siết nước” để cây phân hóa mầm hoa và khi lá bắt đầu rũ xuống vào ban ngày là thời điểm thích hợp nhất để tưới nước. Tưới đúng thời điểm giúp cây ra hoa nhiều và đều sẽ thuận lợi cho việc thu hoạch đồng loạt sau này”-anh Nghị chia sẻ. Tương tự, chị Bùi Thị Hương (thôn Tân An, xã Ia Sao) cho hay: Gia đình chị có 1,5 ha cà phê kinh doanh. Thông thường phải sau Tết Nguyên đán, chị mới tưới nước cho vườn cà phê. Nhưng năm nay, do có mưa xuân nên chị phải “tưới đuổi” để bù nước cho cây nở hoa. Bởi nếu thiếu nước sẽ dẫn đến tình trạng hoa không nở hết, khô chùm hoa, giảm năng suất.

Còn ông Lê Diệu Kỳ (thôn 6, thị trấn Chư Prông) thì chia sẻ: Sau khi thu hoạch cà phê xong, gia đình thuê nhân công cắt tỉa cành giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi mầm hoa và ra hoa nhiều. Gia đình cũng vừa mới tưới xong đợt một cho hơn 1 ha cà phê. Đặc tính cây cà phê vào mùa khô cần tưới nước 3-4 lần. Nếu năm nào mưa muộn hoặc bị hạn thì phải tưới 5-6 lần. “Ngày trước, tôi thường tưới dí để cho nước chảy trực tiếp vào gốc nhưng phương pháp này vừa tốn công, vừa tốn nhiều nước lại dễ gây xói mòn. Để tiết kiệm nước và nhân công, tôi đã đầu tư hệ thống béc tưới phun mưa”-ông Kỳ nói.

Theo ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai: Toàn huyện có hơn 18 ngàn ha cà phê, trong đó, diện tích kinh doanh khoảng 16 ngàn ha. Theo kế hoạch, ngày 31-1 (mùng 10 tháng Giêng), huyện mới chỉ đạo xả nước từ các công trình thủy lợi để người dân lấy nước tưới cho cây trồng. Vừa qua, trên địa bàn có mưa nhưng lượng mưa không đủ để cho cây bung hoa hết. Do đó, để bù nước cho cây nở hoa, Phòng Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo người dân tập trung mọi nguồn lực tưới nước cho vườn cà phê trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, áp dụng phương pháp tưới phun mưa trên cao và phun mưa tại gốc hoặc tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước. Bên cạnh đó, người dân cần bón phân hợp lý bổ sung chất dinh dưỡng cho cây cà phê. Qua rà soát, kiểm tra đánh giá nguồn nước tại các ao, hồ thủy lợi, sông suối thì lượng nước tích trữ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nên dự báo cơ bản đủ nước tưới cho cây trồng trong mùa khô năm nay.

Còn theo ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh: Sau khi thu hoạch cà phê niên vụ 2021-2022, người dân đang triển khai cắt tỉa cành, tạo tán cho cây và tưới nước. Ngay từ đầu mùa khô, cơ quan chuyên môn của huyện đã kiểm tra, đánh giá nguồn nước ở sông suối và các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức nạo vét kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng và khơi thông dòng chảy để đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân và cây công nghiệp dài ngày. “Hiện nay, người dân đang tập trung chăm sóc, tưới nước cho cây cà phê. Qua đánh giá, lượng nước năm nay tại các ao, hồ, đập và các suối cao hơn mọi năm, đảm bảo cho sản xuất”-ông Sơn cho biết thêm.

GIA HƯNG