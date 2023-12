Những bệnh lý nào làm thay đổi mống mắt?

(GLO)- Hội nghị khoa học cấp cơ sở do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hàng năm không chỉ là dịp đánh giá kết quả tìm tòi sáng tạo của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên...

(GLO)- Chiều 26-12, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) thông tin, đơn vị này vừa phát hiện thực phẩm chức năng giả có tên LINSEN DOUBLE CAULIS Plus không số đăng ký trộn với tân dược.

(GLO)- Ngày 25-12, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

(GLO)- Sáng 19-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng-chống ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc. Theo các đại biểu tại hội nghị, để giảm thiểu tình trạng tử vong do ăn thịt cóc thì công tác tuyên truyền giữ vai trò hết sức quan trọng.