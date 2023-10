Gia Lai ghi nhận trên 15.700 ca đau mắt đỏ

Tin liên quan Bùng phát dịch đau mắt đỏ

Viêm kết mạc cấp là tình trạng viêm cấp tính của kết mạc, thường do nhiễm trùng (do vi rút, vi khuẩn) hoặc dị ứng. Viêm kết mạc cấp có nhiều hình thái như: Viêm kết mạc cấp tiết tố mủ do vi khuẩn; viêm kết mạc cấp tiết tố màng do vi khuẩn và viêm kết mạc do vi rút. Hiện số ca viêm kết mạc cấp trên địa bàn tỉnh tuy có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn ghi nhận các ca mắc rải rác trong cộng đồng những ngày qua.

Nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan và bùng phát, Sở Y tế tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các cơ sở điều trị trực thuộc sở; các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh và các Trung tâm Y tế Cao su: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê và Mang Yang tiếp tục chủ động trong công tác phòng-chống lây lan của bệnh viêm kết mạc cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng-chống lây nhiễm trong cộng đồng; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng-chống bệnh viêm kết mạc cấp, để người dân hiểu được nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng…

Các cơ sở điều trị thực hiện nghiêm túc việc thu dung, điều trị người bệnh theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh về mắt và tham khảo các nội dung chuyên môn về phòng bệnh, xử trí về bệnh viêm kết mạc cấp của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, phương tiện, kinh phí phục vụ phòng-chống dịch kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện giám sát và phòng-chống bệnh viêm kết mạc cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm kết mạc cấp trong nhà trường và thông báo ngay cho các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý ổ dịch sớm, triệt để.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường hướng dẫn chuyên môn trong công tác giám sát, điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch viêm kết mạc cấp, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch và xác định nguyên nhân bệnh viêm kết mạc cấp trên địa bàn.