Nhiều sai phạm về tài chính ở huyện Chư Păh

(GLO)- Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các tiệm tạp hóa của người dân trên địa bàn thị xã An Khê, đối tượng Huỳnh Thanh Nhạc (SN 1998, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đã đột nhập trộm cắp các thùng bia để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hưng chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ hợp thức hóa hồ sơ đưa người xuất cảnh sang Canada trái phép, bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

(GLO)- Bộ Công an vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ khai thác quặng đất hiếm, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

(GLO)- Công an tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban quý III-2023 về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận là không có bằng lái xe mô tô nhưng vẫn cùng với 'thầy giáo' Đông tổ chức điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm; quay lại các clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like.

(GLO)-Ngày 19-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Đặng Thị Ánh Tuyết (SN 1991, trú tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.