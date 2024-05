(GLO)- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học, nhiều trường học đã góp lan tỏa hành vi đúng về ATGT, hình thành văn hóa tham gia giao thông để mỗi ngày đến trường của các em thêm an toàn hơn.

Mô hình “Em là cảnh sát giao thông” được Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) triển khai từ đầu năm học 2023-2024. Em Hà Bảo Hân-học sinh lớp 5.1 vui vẻ cho biết: “Trước khi vào lớp hoặc lúc tan trường, thành viên trong đội cờ đỏ sẽ cùng giáo viên tổ chức trực trước cổng trường để phát hiện và lưu ý, nhắc nhở các bạn khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không đậu xe dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông”.

Cô Nguyễn Thị Phương Tâm-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám thông tin: Để thực hiện mô hình này, từ đầu năm học Liên đội đã phối hợp với Công an phường Phù Đổng mở lớp hướng dẫn cho các em kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cũng như hiểu thêm về việc thực hiện nhiệm vụ của một cảnh sát giao thông khi điều khiển giao thông trước cổng trường như thế nào. Cô Tâm nhận xét: “Mô hình này đã từng bước nâng cao ý thức về văn hóa tham gia giao thông, nhất là giúp các em chủ động đội mũ bảo hiểm, đội mũ cài quai đúng quy cách; phụ huynh đưa đón con đi học không đậu đỗ xe ở lòng, lề đường như trước kia”.

Với mong muốn xây dựng ý thức về ATGT, Trường Tiểu học Hà Bầu (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) vừa phối hợp với Quỹ phòng-chống thương vong châu Á tổ chức “Ngày hội an toàn giao thông” năm học 2023-2024 cho các em học sinh. Ngoài hoạt động giao lưu về chủ đề ATGT với các tiểu phẩm “Bài học trên đường”, “Đội mũ bảo hiểm an toàn”, các em học sinh còn tham gia các trò chơi liên quan đến kỹ năng thực hành, xử lý tình huống tham gia giao thông an toàn.

Em Siu Ý My-lớp 5A2, Trường Tiểu học Hà Bầu cho biết: “Thông qua những tiểu phẩm tình huống, trò chơi về biển báo với hình ảnh trực quan, chúng em nắm rõ các quy định về Luật Giao thông đường bộ. Từ đó em và các bạn hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của việc giữ an toàn khi đi đường; thầy cô còn nhắc nhở chúng em đi xe máy, xe đạp phải đội mũ bảo hiểm, đi xe không được lạng lách, đánh võng mà đi sát mép đường bên phải”.

Cô Phạm Thị Hằng-giáo viên Trường Tiểu học Hà Bầu-cho biết: Cùng với hoạt động sinh hoạt dưới cờ, chương trình ngoại khóa, các giáo viên còn tích hợp, lồng ghép nhiều nội dung giáo dục ATGT trong quá trình dạy một số môn học của chương trình giáo dục tiểu học để tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

“Việc ứng dụng linh hoạt các tài liệu bổ trợ vào bài giảng như: video hoạt hình, các trò chơi, tiểu phẩm, hoạt cảnh về chủ đề ATGT, thiết kế bài giảng trình chiếu với nhiều hình ảnh bắt mắt, dễ gần, dễ hiểu để thu hút học sinh. Bài giảng công phu, kết hợp hình ảnh trực quan và một số hoạt động ngoại khóa sẽ giúp học sinh thực hiện tốt hơn các quy định về ATGT”-cô Hằng khẳng định.

Theo thầy Nguyễn Công Đức-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Bầu: Với phương pháp giảng dạy tích cực bằng hình ảnh trực quan sinh động, chương trình ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm của giáo viên giúp tiết học về ATGT thêm hứng thú, hiệu quả. "Phương pháp dạy học tích cực về ATGT mà trong đó học sinh đóng vai trò chủ động như: thảo luận nhóm, đóng vai trong các tiểu phẩm, xử lý tình huống, trò chơi… thu hút các em tham gia, giúp các em có thêm động lực đến lớp. Cùng với đó, nhà trường còn thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT” góp phần tăng cường kỹ năng, kiến thức an toàn giao thông cho học sinh trong thời gian đến”-Hiệu trưởng Nguyễn Công Đức khẳng định.

Trao đổi với P.V, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh: Ngày hội ATGT năm học 2023-2024 nằm trong khuôn khổ dự án “Đến trường an toàn” được triển khai ở 9 trường tiểu học tại các tỉnh Gia Lai, Yên Bái và Quảng Ngãi. Các hoạt động truyền thông, giáo dục ATGT đường bộ trong trường học nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh tiểu học.

“Mục tiêu của dự án nhằm bồi dưỡng giáo viên phương pháp giảng dạy tích cực về ATGT, từ đó góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông đường bộ cho học sinh, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, giảm thương vong cho trẻ em, xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn”-ông Hiếu nhấn mạnh.