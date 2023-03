(GLO)- Ngày 23-3, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Tâm (SN 1976); Phan Tấn Toàn Thắng (SN 2001); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2001); Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1994) và Phan Tuấn Kỳ (SN 1981, cùng trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi đánh bạc.