Nguyễn Đức Tài bị bắt vì cho vay với lãi suất 730%/năm

Hai cán bộ một trường đại học bị bắt Hai cán bộ thuộc Trường Đại học Tây Bắc đã bị bắt cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bắt đối tượng lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gần 6.000 người (GLO)- Đối tượng đăng lên mạng xã hội Facebook kèm những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương rồi kêu gọi từ thiện và lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng của gần 6.000 người.

Nữ hành khách ở Chư Păh bị cấm bay 1 năm vì dùng giấy tờ giả (GLO)- Bà N.T.N. bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay 1 năm và kiểm tra trực quan 6 tháng vì dùng giấy tờ giả khi đi máy bay.



Cặp đôi chuyên "chăn dắt" các thiếu nữ quê đi bán dâm Nắm bắt một số cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Lò Thị Hà và Nguyễn Văn Cảnh đã liên hệ rủ đi bán dâm.

“Tai mắt” để bảo đảm an ninh trật tự (GLO)- Từ tháng 5-2022 đến nay, thị xã An Khê triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh tại những tuyến đường, điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Mô hình đã trở thành “tai mắt” giúp lực lượng Công an quản lý, giám sát địa bàn, mang lại sự bình yên cho người dân.

Bình Phước: Bắt giữ nhóm đối tượng truy sát hai thanh niên Sau hơn 1 ngày truy bắt, đến khoảng 6 giờ ngày 19/6, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Phú. Còn 1 đối tượng cũng đã ra đầu thú.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ vác dao đi chém nhầm người Liên quan vụ gây rối trật tự xảy ra ngày ngày 29.4.2023 tại một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận, chiều 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết, vừa tiếp tục khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan.

Một giám đốc công ty bảo hiểm bị bắt Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) vừa bắt giữ Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An, về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"

An Khê: Tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1996, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Mộng Hiền (SN 1987, trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an giả gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật Trong lúc thực hiện cuộc gọi video để lừa đảo, đối tượng bất ngờ phát hiện người đang nói chuyện với mình là cán bộ công an đang công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng.

Ông trùm người Đông Âu điều hành đường dây cho vay "cắt cổ" khai gì? Ông trùm người Đông Âu trong đường dây cho vay lãi nặng bị Công an TP HCM triệt phá khai là giám đốc điều hành mọi hoạt động của 3 công ty cho vay nặng lãi.

Bắt tài xế trong đường dây vận chuyển gỗ lậu do giang hồ khét tiếng ở Gia Lai cầm đầu Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Trần Thanh Thuận, lái xe trong vụ vận chuyển hơn 111m3 xe gỗ ở địa bàn huyện Ia Grai do Hùng "si đa" cầm đầu.

Tạm giữ hình sự 62 đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 62 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Khởi tố nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt chủ quán để cướp 5 chỉ vàng (GLO)- Thấy chủ quán sơ hở, Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi) dùng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mắt chủ quán, cướp 5 chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Đà Nẵng: Bắt nữ cò đất lừa đảo 'chạy' thủ tục làm sổ đỏ Sau khi nhận tiền từ 2 người cần làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Huyền làm giả các giấy tờ đưa cho bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ia Pa: Bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi (GLO)- Công an huyện Ia Pa vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Kpă Lúa (SN 1988, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

An Khê kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải (GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiên quyết xử lý tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới kích thước thành thùng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm đã được kiềm chế.

