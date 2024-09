Ngụy trang 6 kg ma túy trong lon sữa yến mạch

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt xóa đường dây ma túy với trọng lượng hơn 6 kg. Đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ vụ việc, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số đối tượng câu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ TP.HCM về Quảng Ngãi tiêu thụ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã thu thập thông tin, tài liệu về các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng CSGT và một số đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ T.P.D. (23 tuổi, trú xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà) khi đối tượng đang vận chuyển 6 kg ma túy được giấu tinh vi trong lon sữa yến mạch. Các lon sữa được hàn kín bằng nắp kim loại.

Tiếp tục khám xét nhà của đối tượng T.P.D. ở huyện Bình Sơn, lực lượng chức năng thu giữ hơn 36g ma túy thuốc lắc, trên 91 g ma túy đá và 0,33 g ma túy Ketamin.

Qua đấu tranh, đối tượng T.P.D. khai nhận, sau khi vào TP.HCM mua ma túy, D. đón xe khách và mang theo 6kg ma túy về Quảng Ngãi.

Ghi nhận kết quả công tác đấu tranh chuyên án, Bộ Công an đã có quyết định thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi. Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Mộ Đức, mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Theo THỐNG NHẤT (vtcnews.vn)