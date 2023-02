Người thầy thuốc quân y tận tâm với nghề

Tin liên quan 15 tập thể, cá nhân thuộc Bệnh viện Quân y 15 được khen thưởng trong phòng-chống dịch

Năm 2017, sau khi hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), bác sĩ Trần Đại Cường về công tác tại Bệnh viện Quân y 15. Với đức tính ham học hỏi, bác sĩ Cường đã không ngừng nghiên cứu, học tập từ sách vở, đồng nghiệp để làm chủ những kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại phục vụ người bệnh.

Trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Cận lâm sàng, bác sĩ Trần Đại Cường thường xuyên tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện những giải pháp nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, từng bước làm chủ các kỹ thuật y học mới, chuyên sâu, mang lại lợi ích cho người bệnh. Bên cạnh đó, anh luôn làm việc với một thái độ nghiêm túc, tận tụy, hết lòng với người bệnh. Bất cứ lúc nào bệnh nhân cần là anh có mặt. Có những thời điểm gặp ca bệnh khó, anh trực tiếp vào đơn vị để hỗ trợ công tác chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao uy tín của Khoa nói riêng và Bệnh viện nói chung.

Theo Trung tá, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, Khoa Cận lâm sàng có chức năng thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: CT-Scanner, siêu âm Doppler tim, siêu âm màu 4D, X-quang kỹ thuật số. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại bằng máy sinh hóa tự động theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng để chẩn đoán, theo dõi điều trị. Những năm qua, dưới sự quản lý, điều hành của bác sĩ Trần Đại Cường, Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Khoa đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm 2022, Khoa đã xét nghiệm 75.868 lượt bệnh nhân (tăng 33% so với cùng kỳ năm trước), siêu âm 19.615 lượt bệnh nhân (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước), X-quang 15.058 lượt bệnh nhân (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), CT-Scan 1.290 lượt bệnh nhân (tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước).

Đặc biệt, bác sĩ Trần Đại Cường luôn quan tâm đến đội ngũ y-bác sĩ trẻ bằng việc sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, tận tình hướng dẫn khi gặp vướng mắc về chuyên môn, thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt của Bệnh viện để trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Anh Lê Thành Đạt-kỹ thuật viên X-quang (Khoa Cận lâm sàng) chia sẻ: “Bác sĩ Cường là tấm gương tiêu biểu về tâm và tài của người thầy thuốc quân y. Những người trẻ như chúng tôi học được ở anh ấy rất nhiều, không chỉ ở trình độ chuyên môn mà cả về đạo đức, trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh. Anh là người truyền cảm hứng và dẫn dắt cán bộ, nhân viên trong Khoa tích cực học tập, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện mình; đồng thời động viên người bệnh tin tưởng vào y học hiện đại và y đức, y thuật của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện để có niềm tin chiến thắng bệnh tật”.