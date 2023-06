Nghi phạm giết 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa khai những gì?

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã Phan Danh Hưng, là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 3 người phụ nữ chết ở Khánh Hòa, gây rúng động dư luận.

Khi người dân ở Long An nghe tiếng la lối, chửi thề cùng tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy nam thanh niên bị đạn bắn thủng một lỗ nhỏ ngay vùng ngực và nằm gục dưới đường.

Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân cùng Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.