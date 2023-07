Nghề làm lồng chim mang lại thu nhập ổn định

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 26/7, đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương do Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Đắk Lắk.