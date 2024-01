Ngành y tế Gia Lai nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch

Tin liên quan Ngành Y tế Gia Lai đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch

Năm 2023 khép lại với nhiều kết quả

Theo đánh giá của sở Y tế Gia Lai, công tác y tế trong năm 2023 cơ bản đã đạt các yêu cầu và kế hoạch tỉnh giao; hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai có hiệu quả. Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế -Dân số. Các bệnh truyền nhiễm như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, rubella, cúm A, Zika không ghi nhận trường hợp mắc/chết. Đặc biệt, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng tham gia tuyến đầu và vai trò nòng cốt của ngành Y tế nên công tác phòng-chống dịch có nhiều thuận lợi, đến nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2022. Riêng Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã được tỉnh quan tâm đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) giúp triển khai can thiệp tim mạch cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch. Bác sĩ Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cho hay: Trong năm 2023, Đơn vị Tim mạch can thiệp đã thực hiện chụp mạch cho trên 130 ca và can thiệp tim mạch cho trên 100 bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Việc thành lập Đơn vị Tim mạch can thiệp giúp bệnh nhân trong tỉnh được thuận lợi khám chữa bệnh, điều trị tim mạch ngay tại tuyến tỉnh không phải chuyển tuyến và giúp giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đưa dịch vụ kỹ thuật cao vào khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người dân; ngành Y tế còn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ cho các đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh, dược và an toàn thực phẩm. Đối với mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đã có 207/220 xã (đạt tỷ lệ 94%) đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.

Bác sĩ Rơ Mah Thương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ thông tin: Đơn vị triển khai khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, phối hợp với các ngành liên quan sớm thực hiện đồng bộ, tích hợp dữ liệu về BHYT trên tất cả căn cước công dân gắn chíp nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân và cơ sở y tế trong thủ tục khám bệnh chữa bệnh BHYT; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai tốt việc phân tuyến thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, điều trị để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tích cực triển khai nhiệm vụ 2024

Năm 2024, ngành Y tế Gia Lai đặt ra mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh. Từng bước nâng cao chất lượng dân số; nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, từ đầu năm 2024, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực mà mình phụ trách. Đặc biệt, trong lĩnh vực khám chữa bệnh, các cơ sở điều trị đã hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, tiến tới xây dựng kế hoạch chủ động khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: Bệnh viện nói chung, Khoa Cấp cứu nói riêng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và bố trí nhân lực đảm bảo chuyên môn để tiến tới chủ động, sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân ngay những ngày đầu năm mới. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, dự lường số người dân đến khám cấp cứu sẽ tăng cao hơn so với ngày thường nên chúng tôi đã chủ động kế hoạch, bố trí lịch trực để đảm bảo mọi người bệnh đều được khám cấp cứu kịp thời trong các ngày lễ, Tết.

Về công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ, ngay những ngày đầu năm 2024, sau khi tiếp nhận vắc xin DPT-VGB-Hib (vắc xin 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phân bổ vắc xin về các đơn vị cơ sở. Ông Rơ Mah Huân-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Đợt này, Gia Lai nhận 18.500 liều vắc xin DPT-VGB-Hib do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cấp để triển khai tiêm chủng thường xuyên. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã phân về cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, các đơn vị đã triển khai tiêm xong cho các đối tượng theo quy định.

Theo Sở Y tế Gia Lai, trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát; kinh tế-xã hội đang dần phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh thì trách nhiệm của ngành Y tế vẫn còn khá nặng nề. Vì vậy, các đơn vị y tế cần chủ động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, góp phần tăng tuổi thọ, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh trong năm 2024.