Với việc sửa chữa lại khu vực cấp cứu khang trang, sạch đẹp trước Tết Dương lịch 2024, Trung tâm Y tế TP. Pleiku thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận, khám, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về thuốc, vật tư y tế, nhân lực trực cấp cứu, do đó không xảy ra bị động trong các trường hợp bệnh nhân tăng cao dịp nghỉ lễ Tết dương lịch.

Bác sĩ Trần Trung Hiếu- phụ trách Phòng Cấp cứu (Khoa Nội Nhi Nhiễm-Hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế TP. Pleiku) cho biết: "Ngày thường, Phòng Cấp cứu tiếp nhận 30 đến 40 bệnh nhân/ngày, nhưng trong dịp lễ, Tết tăng khoảng 20%. Tuy nhiên do có sự chủ động chuẩn bị về mọi mặt nên chúng tôi đảm bảo các bệnh nhân đều được khám cấp cứu kịp thời".

Tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, số bệnh nhân đến khám cấp cứu trong dịp Tết Dương lịch vừa qua không tăng cao so với ngày thường. Trên địa bàn huyện không ghi nhận dịch bệnh và các vụ ngộ độc thực phẩm. Ông Lê Văn Trì- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông thông tin: Các đơn vị điều trị tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, chuẩn bị đủ thuốc, dịch truyền và phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh nói chung và nạn nhân tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, bảo đảm tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch để giải quyết công việc, đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh, duy trì trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xác định là đơn vị tuyến cuối của tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và điều trị các ca bệnh khó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng lịch trực đầy đủ theo 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, hành chính-hậu cần và bảo vệ. Đồng thời, đơn vị bố trí đội cấp cứu ngoại viện, đội cấp cứu đỏ bao gồm các bác sĩ chuyên sâu theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bác sĩ Nguyễn Công Huấn-Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh) cho hay: Kíp trực của tôi trực ngày 31-12-2023. Trong 24 giờ cuối cùng của năm 2023, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận khám cấp cứu cho gần 120 bệnh nhân; trong đó hơn 30 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. “Xác định ngày lễ, Tết công việc của các y, bác sĩ sẽ vất vả hơn nên chúng tôi luôn chủ động, sẵn sàng tinh thần ứng phó với các tình huống xảy ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là tuyến cuối của tỉnh nên sẽ tiếp nhận tất cả các trường hợp cấp cứu tuyến dưới chuyển lên, vì vậy các y, bác sĩ tại Khoa Cấp cứu luôn sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân, làm việc khẩn trương, tất cả vì người bệnh”- bác sĩ Huấn chia sẻ.

Theo bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), trung bình một ngày, Khoa Cấp cứu thu dung 80 đến 100 bệnh nhân nên lực lượng bác sĩ được bố trí tại Khoa khá ổn định, đảm bảo về chuyên môn. Khoa có đội cấp cứu ngoại viện (cấp cứu 115) túc trực 24/24 giờ đáp ứng cấp cứu trong các tình huống như: tai nạn hàng loạt, hoả hoạn hay tai nạn giao thông bất ngờ hoặc sạt lở…Để chủ động cho khám cấp cứu, điều trị tăng cao các ngày lễ, Tết, Khoa Cấp cứu nói riêng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung có kế hoạch chủ động, chuẩn bị đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền và phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh chung và nạn nhân tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết nói riêng.

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phân công người túc trực thường xuyên trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch để nắm bắt tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo về Sở Y tế kịp thời khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các điểm vui chơi, tổ chức Tết Dương lịch. Từ ngày 30-12-2023 đến sáng 1-1-2024, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Theo đánh giá của Sở Y tế, các đơn vị điều trị đã tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngoài cấp cứu nội viện, các đơn vị điều trị thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngoài đảm bảo công tác khám cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, toàn tỉnh không xảy ra vụ dịch và ngộ độc thực phẩm nào.