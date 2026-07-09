NASA tuyển ứng cử viên tham gia nhiệm vụ mô phỏng sống trên Mặt Trăng và Sao Hỏa

(GLO)- Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) chính thức tuyển chọn các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu cho nhiệm vụ mô phỏng khám phá không gian sâu tiếp theo của Chương trình mô phỏng khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa, dự kiến bắt đầu vào tháng 8-2027.

Theo đó, các tình nguyện viên sẽ trải qua 1 năm sinh sống và làm việc trong môi trường liên hành tinh cực kỳ biệt lập tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.

Một góc môi trường mô phỏng Sao Hỏa tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA. Ảnh: TT&CS

Tại đây, mọi điều kiện được thiết kế gần giống 1 căn cứ trên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa. Họ phải thích nghi với nguồn nước, thực phẩm và điện năng hạn chế; thực hiện các chuyến đi bộ giả lập trên bề mặt hành tinh; điều khiển xe tự hành; xử lý các tình huống khẩn cấp và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu như những phi hành gia thực thụ.

NASA sẽ theo dõi toàn diện sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng phối hợp của các thành viên để đánh giá mức độ thích nghi của con người với các chuyến bay kéo dài nhiều tháng trong không gian sâu.

Những kết quả thu được từ thử nghiệm kéo dài 1 năm này sẽ giúp bảo đảm an toàn và sẵn sàng cho các phi hành gia khi họ thực hiện các hoạt động trên bề mặt hành tinh trong tương lai; đồng thời, kiểm chứng các thiết bị, công nghệ, quy trình và nhiều yếu tố khác cho các sứ mệnh Artemis cũng như mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa.