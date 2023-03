Chiều 12-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thuỷ (52 tuổi) - Giám đốc và Trần Văn Tuân (45 tuổi) - Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra từ vụ án mà trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà, Phạm Viết Anh Vũ - Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh Công ty Hồng Hà, Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty Phương Anh, Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Công ty Phương Anh, Nguyễn Xuân Thiện - Công ty P&T, Đinh Quốc Tấn - Tổ trưởng Tổ đấu thầu, Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà; Nguyễn Xuân Thiện - nhân viên Công ty cổ phần đầu tư P&T; Nguyễn Mạnh Hiếu – Kỹ sư tư vấn thiết kế về tội “Vi phạm qui định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Các đối tượng nêu trên bị khởi tố đều vi phạm trong vụ nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kết luận thanh tra số 320 nêu rõ, giai đoạn 2017 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250,5 tỉ đồng.

Trong đó, nhiều gói thầu mua sắm đã nâng khống giá cao lên gấp nhiều lần. Cụ thể, một chiếc máy chiếu đa năng nhập khẩu có giá từ 6,8 đến 8 triệu đồng nhưng lại nâng lên thành 30,4 đến hơn 34,8 triệu đồng/chiếc khi hợp đồng mua sắm.