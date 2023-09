Nam thanh niên truy sát bạn sau chầu bia

(GLO)- Trong lúc uống rượu giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. 1 người đã dùng tay đấm người kia 2 cái vào đầu rồi vật xuống nền nhà. Người đàn ông bị ngã sau đó tử vong do chấn thương sọ não kín dù đã được đưa đi cấp cứu.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hưng (SN 1991, trú tại thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.