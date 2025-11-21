(GLO)- Theo đánh giá từ tạp chí Tempo của Indonesia, Mỹ tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025.

Theo đó, Mỹ vẫn vững vàng giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025, với quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 30,62 nghìn tỷ USD, cao hơn 1,342% so với quốc gia đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Mỹ vững vàng vị trí số 1 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025. Ảnh nguồn internet

Trung Quốc tiếp tục đứng thứ hai dù quy mô kinh tế chỉ bằng khoảng 50% của Mỹ, 19,40 nghìn tỷ USD. Quốc gia châu Á này vẫn giữ vai trò cường quốc sản xuất công nghiệp và xuất khẩu hàng chế tạo nhờ quá trình dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế mở và định hướng công nghiệp trong 40 năm qua.

Tiếp theo là Đức. Đây cũng là quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, với giá trị GDP khoảng 5,01 nghìn tỷ USD, dựa trên các ngành xuất khẩu chủ lực như ô tô, máy móc và hóa chất.

Nhật Bản đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Mặc dù khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, nhưng nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản hiện đang thống trị thị trường toàn cầu thông qua những "gã khổng lồ" như Toyota, Sony và Panasonic.

Ấn Độ ghi dấu ấn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất với mức dự báo tăng trưởng cơ sở (do Deloitte đưa ra) từ 6,7-6,9%, đứng thứ 5 toàn cầu.

Tiếp theo là Anh, Pháp, Italy, Nga và Canada.

Bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất năm 2025 cho thấy sức bền đáng nể của những quốc gia có chiến lược chính sách ổn định, nền công nghiệp vững vàng và khả năng thích ứng tốt trước thách thức toàn cầu.