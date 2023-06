Một thanh niên bị bắn tử vong tại chỗ ở Long An

Liên quan đến vụ việc Công an thành phố Biên Hòa tạm giữ hình sự 18 bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế,... điều tra hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế phối hợp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.