Một giám đốc sở Tài chính bị khởi tố

Ngày 20-7, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Kim Thoại (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng tội danh nêu trên, Công an tỉnh Bắc Ninh còn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông, gồm: Nguyễn Xuân Trung (SN 1983, thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Xuân Nghi (SN 1952, thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình); Nguyễn Quang Kiên (SN 1979, thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình).

Ông Nguyễn Kim Thoại từng giữ vị trí bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Gia Bình. Trước khi bị khởi tố, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 16-7-2024.