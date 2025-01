“Móc khóa an ninh” góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã An Trung (huyện Kông Chro) phát triển sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai. Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Móc khóa an ninh”.

Mô hình “Móc khóa an ninh” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Xã An Trung hiện có 1.433 hộ với 5.657 khẩu, trong đó, khoảng 50% là người dân tộc thiểu số. Địa bàn xã rộng lớn, dân cư phân bố thưa thớt, một số người dân chưa có điện thoại thông minh kết nối internet và chưa có số điện thoại của cơ quan Công an.

Điều này khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, trình báo, đặc biệt là khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, từ đó dẫn đến sự chậm trễ trong việc giải quyết các vụ việc theo quy định.

Mô hình “Móc khóa an ninh” do Công an xã An Trung (huyện Kông Chro) triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: R.H

Từ thực tế này, tháng 8-2023, Công an xã An Trung đã tham mưu cho UBND xã xây dựng mô hình “Móc khóa an ninh” trên địa bàn. Triển khai mô hình, Công an xã đã vận động nguồn xã hội hóa được 10 triệu đồng để làm 1.400 móc khóa cấp phát miễn phí cho từng hộ dân ở 10 thôn, làng. Trong quá trình triển khai, Công an xã đã phối hợp với hệ thống chính trị thôn, làng tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu mục đích, ý nghĩa, tác dụng thiết thực của mô hình này.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh-Trưởng Công an xã An Trung-cho biết: Mỗi chiếc móc khóa an ninh đều có ghi số điện thoại của trực ban và lãnh đạo Công an xã kèm mã QR dẫn đến trang Facebook của Công an xã. Mọi thông tin phản ánh từ người dân được Công an xã tiếp nhận và giải quyết 24/24 giờ.

Mô hình này giúp người dân dễ dàng tiếp cận và cung cấp thông tin về các sự việc liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Từ khi triển khai mô hình “Móc khóa an ninh”, Công an xã đã tiếp nhận và xử lý 10 tin báo, tố giác tội phạm, 20 thông tin về mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Công an xã cũng đã kịp thời xác minh 15 tin báo về các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ông Đinh Hrech-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brò-chia sẻ: Trước đây, trong làng ít người có số điện thoại của Công an xã. Khi có sự việc xảy ra, người dân phải thông qua cán bộ thôn hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã để trình báo.

Từ khi mô hình “Móc khóa an ninh” được triển khai, người dân dễ dàng, chủ động trình báo các vụ việc với lực lượng Công an. Nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng cũng được Công an xã nắm bắt ngay để tiến hành xác minh và giải quyết. Mới đây, người dân trong làng đã trình báo cho Công an xã vụ việc bị mất trộm 8 con gà. Sau đó, Công an xã đã kịp thời vào cuộc xử lý đối tượng trộm cắp.

Công an xã An Trung vận động người dân giao nộp súng tự chế sử dụng cồn. Ảnh: R.H

“Tháng 10-2023, tôi nhận được một cuộc gọi từ đối tượng lạ thông báo rằng căn cước công dân của tôi đã bị người khác lợi dụng để vay tiền ở Hà Nội. Họ yêu cầu tôi ra Hà Nội để giải quyết. Tuy nhiên, nhờ có thông tin trên chiếc móc khóa an ninh, tôi đã nhanh chóng gọi báo cho Công an xã để xác minh. Công an xác định đó là vụ lừa đảo”-ông Hrech kể.

Còn anh Đinh Khơ (cùng làng) cho hay: “Móc khóa an ninh tuy nhỏ gọn nhưng đã giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời giúp lực lượng Công an giải quyết nhanh chóng các vụ việc xảy ra.

Trên mỗi chiếc móc khóa có mã QR dẫn đến trang Facebook của Công an xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó chủ động phòng ngừa”.

Ngoài mô hình “Móc khóa an ninh”, thời gian qua, Công an xã An Trung đã tham mưu xây dựng các mô hình có hiệu quả khác như: “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”, “Cổng trường an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm”, “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”, “Camera an ninh”...

Bên cạnh đó, Công an xã đã triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Riêng mô hình “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật” từ khi triển khai (tháng 1-2024) đến nay, Công an xã đã vận động thu hồi 24 súng cồn, 5 dao tự chế của người dân.

Cũng từ năm 2024 đến nay, Công an xã đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, đơn vị với 2.800 lượt người tham gia; trao tặng 200 bình chữa cháy cho các hộ nghèo trên địa bàn.

“Thời gian tới, Công an xã tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình đang triển khai trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn”-Trưởng Công an xã An Trung cho biết thêm.