Sáng 27-9, tại Hội trường 23-3 (thị xã An Khê), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” năm 2024.

Dự hội thi "Nông dân với an toàn giao thông" có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; lãnh đạo Ban dân vận Thị ủy, UBND thị xã An Khê cùng 60 cán bộ, hội viên nông dân đến từ 6 đội thi thuộc cụm thi đua số 2, gồm Hội Nông dân các huyện: Kbang, Đak Pơ, Đak Đoa, Mang Yang, Kông Chro và thị xã An Khê.

Các đội thi trải qua 2 phần thi: Tiểu phẩm và tìm hiểu kiến thức theo hình thức “Rung chuông vàng”.

Các phần thi tập trung vào nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tuyên truyền về tác hại và hậu quả của tai nạn giao thông đối với mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội; cách xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông và trong đời sống hàng ngày.

Kết thúc hội thi, Hội Nông dân huyện Mang Yang giành giải nhất; Hội Nông dân thị xã An Khê đạt giải nhì; giải ba thuộc về Hội Nông dân huyện Đak Pơ; Hội Nông dân các huyện Kông Chro, Đak Đoa và Kbang cùng nhận giải khuyến khích.

Thông qua Hội thi nhằm tổ chức sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông, về văn hóa khi tham gia giao thông đến cán bộ, hội viên nông dân nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục của Hội.