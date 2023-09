(GLO)- Sáng 29-9, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Bông house flowers and tea tổ chức chương trình “Trăng rằm tháng 8” cho các em thiếu nhi xã Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Tại chương trình, các em thiếu nhi được cùng nhau phá cỗ, được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng màn múa lân sôi động, hấp dẫn.

Dịp này, Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao 300 phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn, trà sữa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tổng giá trị chương trình gần 30 triệu đồng do cửa hàng Bông house flowers and tea tài trợ.

Chương trình nhằm mang đến cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn một Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa.