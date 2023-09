Gia Lai: Hàng ngàn suất quà Trung thu cho trẻ em

*Tối 28-9 (nhằm ngày 14-8 Âm lịch), Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Grai phối hợp cùng Huyện Đoàn và Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám (xã Ia Khai) tổ chức “Vui Tết Trung thu” cho trên 700 học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Tại đây, UBND huyện Ia Grai đã trao 30 suất học bổng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (300.000 đồng/suất) và tặng trên 700 phần quà cho các cháu.

* Ngày 28-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Đội bóng đá Nữ FC Kbang tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, tặng 544 suất quà cho thiếu nhi nghèo, khó khăn của 12 làng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó xã Đak Rong: 7 làng với 224 cháu; xã Kon Pne: 3 làng với 150 cháu; xã Đak Smar: 1 làng với 125 cháu; xã Tơ Tung: 1 làng với 45 cháu. Quà tặng bao gồm: bánh kẹo, lồng đèn. Tổng trị giá 45 triệu đồng do Đội bóng đá Nữ FC Kbang vận động các Mạnh Thường Quân tài trợ.

* Cùng ngày, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (thị xã An Khê) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ cùng Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm”, tặng 150 phần quà là bánh Trung thu và 100 suất quà là vở và đồ dùng học tập cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ và thiếu nhi làng Hven khó khăn (thị trấn Đak Pơ).

Dịp này, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê phối hợp với Tịnh xá Ngọc Túc (xã Cư An, huyện Đak Pơ) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tặng 700 suất quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo cho thiếu nhi khó khăn xã Cư An và xã Tân An.

*Chiều 27-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul), UBND huyện Ia Pa tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” đón Tết Trung thu năm 2023 cho hơn 700 thiếu nhi các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ia Tul và các xã lân cận. Đây là hoạt động thường niên luân phiên làm điểm của huyện.

“Đêm hội Trăng rằm” được mở màn trong tiếng múa lân rộn ràng, tiếng hát múa cùng các chương trình văn nghệ đặc sắc. Tại đây, sau khi nghe Thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước, đông đảo thiếu niên, nhi đồng, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Tul hòa mình vào các trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ… cùng với chú Cuội và chị Hằng chơi trò chơi đố vui có thưởng.

Dịp này, UBND huyện trích 30 triệu đồng để tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, tặng 98 suất quà (150.000 đồng/suất) cho 98 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

· Cùng ngày, tại Trường Mầm non Sơn Ca (xã Chư Krêy), Tịnh xá Ngọc An (thôn Thượng An 1, xã Song An, thị xã An Khê) đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm”, trao 446 suất quà gồm: lồng đèn, bánh Trung thu, kẹo, sữa cho học sinh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng là 22,3 triệu đồng do phật tử Tịnh xá Ngọc An vận động, tài trợ.

Tại Trường Mầm non Phong Lan (xã Đak Pling), Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Nhóm từ thiện Phụng Tiên (địa chỉ 128 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tặng 195 suất quà Trung thu (50.000 đồng/suất) cho 195 em học sinh khó khăn của trường. Toàn bộ số quà trên do Nhóm từ thiện Phụng Tiên tài trợ.

*Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an huyện Ia Pa tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại điểm Trường Mầm non 1/6 (thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa). Trong dịp này, đơn vị trao tặng 150 suất quà tổng trị giá 7,5 triệu đồng.