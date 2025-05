Lộ diện kẻ sát nhân sau khi khai quật và khám nghiệm tử thi

(GLO)- Khi lực lượng Công an khai quật và khám nghiệm tử thi sau 4 ngày chôn cất, hung thủ đã lộ diện. Theo đó, kẻ ra tay sát hại nạn nhân chính là anh trai ruột.

Trưa 24-4, gia đình vô cùng bàng hoàng khi nhận tin anh Đinh Chơm (làng Hro, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) chết vì tai nạn giao thông. Người báo tin và đưa thi thể anh Chơm về nhà chính là anh ruột Đinh Đông (SN 2000). Đông cũng chỉ cho gia đình vị trí mà anh Chơm bị ngã với chiếc xe máy vẫn nằm bên lề đường.

Nghĩ lời Đông nói là thật nên gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Chơm. Theo phong tục của người Bahnar, với những người chết do tai nạn thì được tiến hành làm thủ tục mai táng và chôn cất ngay. Ngay ngày hôm sau (25-4), gia đình đã chôn cất anh Chơm ở khu vực nghĩa trang của làng.

Những tưởng đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thì lực lượng Công an tỉnh nhận được một số thông tin nghi vấn. Theo các nguồn tin thu thập được, trước khi xảy ra tai nạn, anh Chơm đã xảy ra cãi cọ căng thẳng với Đông. Đặc biệt, khi anh Chơm tử vong, trên thi thể có một vết thương đáng nghi ở phần cổ. Dù Đông giải thích rằng khi ngã xe bị trượt dài đã xảy ra va chạm với vật cứng song vẫn dấy lên sự hoài nghi.

Đinh Đông đã khai nhận hành vi sát hại em trai sau khi Công an vào cuộc điều tra. Ảnh: Văn Thư

Từ những nguồn tin này, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Tổ điều tra khu vực 2 (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Krong khẩn trương xác minh làm rõ. Sau khi làm việc với những người liên quan, cơ quan Công an đã mời Đông lên làm việc.

Ban đầu, Đông khai rằng đó là một vụ tai nạn mà bản thân là người chứng kiến. Tuy nhiên, qua đấu tranh, đối tượng bắt đầu lộ ra những mâu thuẫn trong lời khai. Bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng Đông khai nhận rằng chính mình đã ra tay sát hại em trai. Để che giấu hành vi tội ác, Đông đã lấp liếm bằng cách nói em trai tử vong do tai nạn. Tuy nhiên, để làm rõ hành vi của Đông, cơ quan Công an buộc phải khai quật tử thi.

Gia đình đã chôn cất và lập phần mộ cho anh Chơm vì nghĩ rằng anh tử vong vì tự ngã xe. Ảnh: Văn Thư

Thiếu tá Trần Văn Vinh-Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân (Phòng Cảnh sát hình sự) cho hay: “Nạn nhân đã được chôn cất hơn 4 ngày. Vì vậy, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người khai quật mộ vì người dân địa phương không ai dám làm việc này.

Sau đó, chúng tôi tìm được một nhóm từ thị xã An Khê lên đồng ý nhận việc này và tiến hành khai quật mộ. Lực lượng Công an, đặc biệt là các bác sĩ pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm, xem xét từng vết thương để có thể đánh giá đúng hành vi tội ác của hung thủ”.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định anh Chơm tử vong do bị đứt động mạch cổ và đứt đốt sống cổ. Vết thương gây ra bởi một vật sắc nhọn tác động ở cự ly gần với lực khá mạnh. Từ đó, vụ án đã dần được sáng tỏ trong sự ngỡ ngàng của dân làng và nỗi xót xa của gia đình.

Theo đó, trưa 24-4, Đông đã uống rượu với nhóm thanh niên làng Tăng Lăng (xã Krong). Sau khi uống rượu, Đông đi xe máy về nhà mẹ ở làng Hro (xã Krong) để lấy quần áo thì gặp anh Chơm điều khiển xe máy nẹt pô đi tới. Thấy Đông, anh Chơm nói: “Mày lấy xe ở đâu mà xấu thế, mày kéo với tao không”. Đông hiểu rằng em trai rủ đua xe nên đáp lại: “Xe của tao mượn người ta chứ xe tao đâu mà đua với mày”.

Sau khi buông lời thách thức, anh Chơm điều khiển xe máy theo hướng về xã Đăk Smar. Thấy em ruột có thái độ khiêu khích, lời nói và xưng hô xúc phạm nên Đông nảy sinh ý định đánh em. Đông lấy xe đuổi theo anh Chơm rồi khi đến nhà một người dân bên đường, đối tượng dừng lại lấy 1 con dao quắm dài khoảng 60 cm ở đống củi và đứng đợi em trai quay lại.

Lúc này, anh Chơm điều khiển xe với tốc độ cao đi từ hướng xã Đăk Smar về xã Krong ngang qua chỗ Đông đứng. Khi thấy Chơm còn cách mình khoảng 4 m, Đông cầm dao ném mạnh về phía em trai làm lưỡi dao găm trúng vào vùng cổ của anh Chơm. Anh Chơm gục xuống ghi đông tay lái, chiếc xe lao theo quán tính được khoảng 25 m thì anh Chơm ngã xuống lề đường, nằm cách chiếc xe khoảng 3 m.

Theo Thiếu tá Trần Văn Vinh: “Sau khi thấy em trai chảy máu ở cổ thì Đông đã lấy tay bịt lại rồi bốc đất ở ven đường bôi vào vết thương để che giấu gia đình. Khi biết tin, lực lượng chức năng xã cũng đến kiểm tra, thăm hỏi nhưng gia đình một mực cho rằng con mình bị tai nạn tự ngã và cam kết không khiếu nại gì nên làm thủ tục chôn cất ngay. Tuy nhiên, tội ác cuối cùng cũng bị vạch trần và để lại một bài học đắt giá về việc lạm dụng rượu bia, điều khiển xe càn quấy, mâu thuẫn trong tình cảm gia đình”.