Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2024 có gì đặc biệt và hấp dẫn?

Ngày 2.4, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức họp báo Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI - năm 2024.

Ban tổ chức (BTC) cho biết, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 17 - 21.4, tại P.Bình Thủy (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), quy tụ khoảng 250 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI - năm 2024, cho hay điểm nhấn của lễ hội vẫn là hội thi bánh dân gian, trưng bày bánh dân gian, biểu diễn cách làm bánh dân gian, giới thiệu kỹ thuật tráng bánh thuộc làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), trình diễn bộ sưu tập thời trang làm từ các loại bánh dân gian Nam bộ, hướng dẫn cách thức trang trí bánh dân gian…

Đặc biệt, tại lễ hội này, 14 nghệ nhân sẽ chung tay đổ bánh xèo kỷ lục (đường kính hơn 3 m, to gấp nhiều lần so với bánh xèo bình thường) nhân tôm thịt đặc sản để BTC chiêu đãi miễn phí khách tham quan.

Theo ông Tuấn, Lễ hội bánh dân gian Nam bộ là sự kiện văn hóa du lịch thường niên do TP.Cần Thơ đăng cai tổ chức liên tục từ nhiều năm qua, luôn thu hút đông đảo du khách trong ngoài nước đến tham quan, giao thương, vui chơi, thư giãn. Năm nay, đại sứ hình ảnh của lễ hội do Hoa khôi Người đẹp Tây Đô (cuộc thi do Đài PT-TH TP.Cần Thơ đăng cai tổ chức năm 2023) Nguyễn Ngọc Kiều Duy, đảm trách.