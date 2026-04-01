Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ ba từ phải sang) nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bảo Hân

Lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ; 100% Công an cấp xã tham gia, tạo khí thế triển khai đợt cao điểm. Công tác phòng ngừa được đẩy mạnh với nhiều hình thức như tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi, sử dụng xe loa, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân tham gia. Lực lượng Công an đã gọi hỏi, răn đe 20.804 đối tượng; vận động cá biệt 48.010 trường hợp; cho 638.016 cá nhân ký cam kết chấp hành pháp luật.

Lực lượng an ninh chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá; vận động 14 trường hợp từ Thái Lan tự nguyện hồi hương; tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn điểm nóng. Cơ quan An ninh điều tra thụ lý 51 vụ/68 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 28 vụ/33 bị can.

Trong thời gian cao điểm, toàn tỉnh xảy ra 280 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15,15% so với thời gian liền kề, giảm 27,65% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,78%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 94%. Việc nhanh chóng làm rõ các vụ án đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường được triển khai quyết liệt. Công an đã phát hiện nhóm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bình An, Tây Sơn; điểm sản xuất hàng giả tại Quy Nhơn; đồng thời xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép... Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 109 vụ/237 đối tượng.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường; việc quản lý cư trú, cấp căn cước, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần kéo giảm TNGT.

CA tỉnh tổ chức diễu hành ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: Nhỹ Khang

Trong đợt cao điểm, có 76 lượt tập thể, 482 lượt cá nhân được khen thưởng; trong đó 158 lượt được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 492 lượt được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh - cho biết: “Trong thời gian tới, bám sát phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giải quyết từ cơ sở những vấn đề nổi cộm, phức tạp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn”.