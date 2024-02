Lập biên bản người xúc phạm CSGT trên Facebook nhằm câu like, báo chốt cho người thân

Chiều 13.2, đại diện Công an H.Than Uyên (Lai Châu) cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản đối với chị Lìm Thị T. (26 tuổi, trú xã Phúc Than, H.Than Uyên, Lai Châu) về hành vi "lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điều 101 Nghị định 15.

Trước đó, sáng 13.2, trang Facebook Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo về việc tài khoản "Linh Nhi" đăng tải lên Faccebook nội dung xúc phạm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, Ban quản trị đã chuyển phòng nghiệp vụ xác minh và xác định chị T. là người đã đăng tải nội dung này, đồng thời xác định hình ảnh trong bài viết thuộc khu vực xã Mường Kim (H.Than Uyên) nên giao Công an H.Than Uyên mời chị T. lên làm việc.

Tại trụ sở công an, chị T. thừa nhận đã chụp hình ảnh lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Đội CSGT Công an H.Than Uyên làm nhiệm vụ tại QL32, đoạn qua địa phận xã Mường Kim vào ngày mùng 2 tết Nguyên đán rồi đăng lên Facebook cùng những lời lẽ xúc phạm nhằm câu like, tăng tương tác, đồng thời báo cho bạn bè biết có chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Công an H.Than Uyên đang mở rộng xác minh và triệu tập những người bình luận thiếu chuẩn mực trong bài viết của chị T. để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong 4 ngày tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số người chết vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái, bởi lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và kiểm soát, xử lý vi phạm với tinh thần "xuyên đêm, xuyên tết" và "không vùng cấm, không ngoại lệ" để người dân có một cái tết đầm ấm, an toàn.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, hành vi đăng tải hình ảnh xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nhằm câu view, câu like của chị T. là thiếu văn hóa và đi ngược với lợi ích chung của cộng đồng, cần xử lý nghiêm và lên án.

Với hành vi của mình, Công an tỉnh Lai Châu cho hay chị T. sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.