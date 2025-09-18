Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

(GLO)- Chiều 17-9, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (hàng trên, bên phải) tiếp Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: M.H

Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Tâm Mãn đã thông tin về hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai sau sáp nhập Ban Trị sự 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ.

Đồng thời, Thượng tọa Thích Tâm Mãn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp trong tỉnh thời gian qua. Sự hỗ trợ này đã giúp các tín đồ Phật giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Thượng tọa cũng khẳng định, Ban Trị sự sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử đoàn kết, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đưa quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy để các hoạt động sinh hoạt tôn giáo ngày càng phong phú, đa dạng, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong hoạt động của Ban Trị sự thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: M.H

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng khẳng định và trân trọng những đóng góp của Ban Trị sự, các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua của tỉnh cũng như trong các hoạt động an sinh xã hội.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới mở ra nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa và không gian phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết kịp thời, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được, toàn thể chức sắc, tăng ni và đồng bào phật tử tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; phát huy tinh thần yêu nước thông qua việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, vì một Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát triển tích cực, dựa trên tinh thần thấu hiểu, đồng hành vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn (bìa trái) tặng quà của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: M.H

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng đã tiếp đoàn công tác của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.H

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã thông tin sơ bộ về thành quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua và sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp; đồng thời khẳng định, trong thành công chung đó, có sự đóng góp của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ Phật giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Ban Trị sự cùng các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp, tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” để tiếp tục cùng đồng hành với chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tất cả vì sự phát triển chung của tỉnh.