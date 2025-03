Lãnh đạo huyện Mang Yang thăm và động viên tinh thần Phó Trạm trưởng trạm Y tế xã Kon Thụp

Bí thư Huyện ủy Mang Yang Trần Đình Hiệp (bìa trái) thăm, động viên tinh thần bà Lương Thị Thúy Tuyết-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Tại đây, sau khi tìm hiểu rõ hơn về sự việc, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp đã ghi nhận tinh thần tận tụy, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong công việc của bà Tuyết; đồng thời chia sẻ, động viên để bà Tuyết và gia đình ổn định về mặt tinh thần, tiếp tục công tác tốt trong thời gian đến.

Bí thư Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến gia đình bà Tuyết; tăng cường công tác nắm địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; kịp thời xử lý những sự vụ, sự việc, tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.