23 tỉnh thành, trong đó TPHCM và Hà Nội là hai địa phương được xác định có số bị can liên quan đến sai phạm đăng kiểm nhiều nhất.

(GLO)- Trong những ngày đầu tháng 2-2023, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, đưa 5 nhóm/19 người dân tộc thiểu số trú tại xã Ia Hla và Ia Le (huyện Chư Pưh) và Chư Rcăm (huyện Krông Pa) trở về địa phương.