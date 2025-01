Lặng thầm truy vết tội phạm sử dụng công nghệ cao

(GLO)- Xuyên đêm truy vết, lặn lội đến nhiều tỉnh thành, có những vụ việc cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phải ròng rã hàng tháng trời lần theo manh mối, sử dụng công nghệ hiện đại để truy tìm tội phạm, lấy lại tài sản trả cho người dân.

Niềm vui lấy lại tài sản bị lừa đảo chiếm đoạt

Chiều cuối năm, căn nhà nhỏ của ông N.A.S. (45 tuổi, xã Kdang, huyện Đak Đoa) trở nên vui nhộn hơn khi mọi người đến thăm và chúc mừng ông may mắn được Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) lấy lại số tiền hơn 39 triệu đồng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trước đó. Ông S. chia sẻ: “Tôi vui lắm! Nếu không có lực lượng Công an thì gia đình tôi sẽ không có cái Tết ấm cúng, vui vẻ”.

Nhấp ly trà nóng, ông S. chậm rãi kể: “Giữa tháng 12-2024, tôi lên mạng và tham gia nhóm chơi cây cảnh. Sau đó, tôi đồng ý mua 1 cây cảnh giá 200 ngàn đồng.

Mặc dù tôi đã chuyển tiền nhưng người bán cây lại báo tài khoản tôi chuyển bị nhầm và họ hướng dẫn tôi thực hiện một số thao tác như nhập vào 1 đường link lạ, điền các thông tin. Chỉ chưa đến 5 phút, tài khoản của tôi bị trừ hơn 39 triệu đồng.

Lúc này, tôi mới biết mình bị lừa nên vội báo cho cơ quan Công an. Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc, phối hợp với ngân hàng kịp thời chặn tài khoản của các đối tượng khi chúng chưa kịp rút số tiền của tôi”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra máy móc, thiết bị truy vết đối tượng phạm tội. Ảnh: H.T

Nói về thủ đoạn thao túng tâm lý của các đối tượng, ông S. cho biết thêm: “Các đối tượng đã dựng lên kịch bản rất chi tiết. Bản thân cũng rất cảnh giác nhưng trong tình huống này, tôi thực sự đã bị “sập bẫy”, nghe theo hướng dẫn của chúng để mong lấy lại tiền.

Nếu không có cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì tôi đã mất hết tiền dành dụm để chi tiêu dịp Tết. Không chỉ thế, cuộc sống gia đình cũng sẽ bất ổn vì vụ việc này”.

Chị N.T.H. (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng là một trong những trường hợp may mắn khi được Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giúp đỡ để giữ lại được số tiền hơn 800 triệu đồng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

“Đến bây giờ, tôi cũng không tin mình bị lừa nhanh như vậy. Tôi thật may mắn vì lực lượng Công an đã kịp thời giúp đỡ để lấy lại số tiền. Nếu mất số tiền ấy, không biết cuộc sống gia đình tôi sẽ như thế nào”-chị H. chia sẻ.

Theo đó, một ngày giữa tháng 9-2024, chị H. nhận được cuộc gọi điện thoại của 1 đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thực hiện việc cấp căn cước công dân. Đối tượng này yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân để hỗ trợ thực hiện việc định danh điện tử mức độ 2. Sau đó, đối tượng gửi đường link để chị H. thực hiện các thao tác.

Tin tưởng, chị H. đã bấm vào đường link và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Khi vừa đăng nhập, điện thoại của chị bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng và truy cập ứng dụng ngân hàng, chuyển số tiền hơn 800 triệu đồng của chị H. đến các tài khoản khác nhau.

Chị H. tâm sự: “Đây là số tài sản tích góp cả đời. Khi biết mình bị lừa đảo, tôi đã kịp thời báo cho lực lượng Công an. May mắn là các anh ở Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời giúp đỡ để tôi lấy lại số tiền mà kẻ xấu chiếm đoạt”.

Kiên trì phá án

Trong căn phòng làm việc với những máy móc, trang-thiết bị hiện đại, các cán bộ của Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn ngày ngày miệt mài truy vết theo những đường link lạ.

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang chỉ huy từng bộ phận nghiệp vụ của đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Thi thoảng, điện thoại của anh lại đổ chuông. Đó là điện thoại của các trinh sát, điều tra viên được cử đi thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương gọi về báo cáo tiến độ công việc.

Năm 2024, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận 54 trường hợp công dân trình báo bị đối tượng lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 27 tỷ đồng. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và toàn quốc kịp thời truy vết, ngăn chặn và tạm giữ số tiền hơn 7 tỷ đồng trong các vụ việc này.

“Các anh thông cảm, cuối năm nhiều việc quá. Các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo cũng tăng lên. Việc đấu tranh với các loại tội phạm này rất khó khăn, phức tạp.

Chính vì thế, phương châm hành động của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ này là “Tội phạm sử dụng công nghệ cao tinh vi một thì cán bộ phải tinh vi mười; chúng nhanh một thì cán bộ phải nhanh mười”-Thượng tá Trần Trọng Sơn bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng lời khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng, biểu dương cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: H.T

Thượng tá Sơn chia sẻ: Trong tất cả các vụ lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 100% đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại, gây khó khăn cho việc truy vết, phong tỏa, ngăn chặn dòng tiền bị lừa đảo.

Ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng lập tức chuyển sang nhiều tài khoản khác hệ thống rồi thực hiện rửa tiền bằng việc chuyển mua tiền ảo, đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế, chuyển vào các tài khoản game trực tuyến...

Do đó, việc thu hồi, tạm giữ tiền bị chiếm đoạt rất khó khăn. Khi truy vết các vụ việc đòi hỏi cán bộ Công an phải liên hệ, trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, quá trình đi lại rất vất vả, tốn kém. Có nhiều vụ việc, tổ công tác đơn vị phải lặn lội cả tháng trời. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời.

Là một trong những người từng lặn lội vào Nam ra Bắc hay thức trắng đêm để truy vết đối tượng, Đại úy Phan Như Sơn-Trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-chia sẻ: Đây là tội phạm ẩn, ngụy trang nhiều lớp, sử dụng công cụ, phương tiện khác nhau để lừa đảo, che giấu. Bọn chúng đa dạng về độ tuổi, giới tính và hoạt động xuyên tỉnh, thành phố, biên giới, thời gian không cố định.

Tội phạm cũng thường giả danh cán bộ Công an, viện kiểm sát, tòa án... để đe dọa; giả người thân quen nhắn tin mượn tiền hay nhắn tin thông báo trúng thưởng tài sản hoặc tiền mặt có giá trị lớn.

“Có vụ chỉ 3 ngày là chúng tôi triệt phá, có vụ 3 tháng vẫn chưa xong nhưng không vì thế mà chùn bước. Khi tiếp nhận án, chúng tôi phải kiên trì đeo bám để triệt phá”-Đại úy Sơn cho biết thêm.