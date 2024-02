Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: Giữ vững an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được chính quyền địa phương và lực lượng Công an chú trọng triển khai, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT).

Giảm số người chết do TNGT

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Công an TP. Pleiku đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đơn cử, vào tối 11-2 (tức mùng 2 Tết), Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP. Pleiku và Công an phường Trà Bá lập chốt kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ tại đường Trường Chinh. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác tiến hành kiểm tra 160 lượt phương tiện và phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp với số tiền 35,4 triệu đồng, tạm giữ 15 xe máy. Đáng chú ý, trong số này có đến 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku): Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị trực 100% quân số và tiến hành tuần tra, lập chốt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Trong đó, đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Tại Chư Sê, dịp Tết Nguyên đán 2024, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an huyện chú trọng triển khai. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) cho biết: “Những ngày Tết, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Trong đó nổi lên tình trạng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Do đó, đơn vị phân công lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Tính từ ngày 8 đến 14-2, đơn vị đã phát hiện 67 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 49 mô tô, xe gắn máy và 23 giấy tờ các loại, xử phạt hành chính với tổng số tiền 165,8 triệu đồng. Cũng trong dịp Tết, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương”.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 7-2 đến 13-2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT, làm 4 người chết và 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT không tăng không giảm về số vụ nhưng giảm 1 người chết và tăng 2 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 1.342 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 6 ô tô, 516 mô tô, 314 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 956 trường hợp với tổng số tiền 931,35 triệu đồng, tước 103 giấy phép lái xe có thời hạn.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 132 trường hợp với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Tại các bến xe có 722 chuyến xe đi các tỉnh, thành phố trong nước, chở 9.897 lượt hành khách, tăng 23 chuyến, tăng 427 hành khách so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng Thanh tra Giao thông đã kiểm tra 36 phương tiện trước khi xuất bến, tất cả đều đảm bảo các điều kiện quy định về vận tải.

Làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự

Bên cạnh đảm bảo an toàn giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán cũng được ngành chức năng tập trung triển khai. Lực lượng Cảnh sát điều tra đã làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 1 hộp pháo hoa nổ, 15 quả pháo tự chế và lập hồ sơ xử lý 5 trường hợp có hành vi sử dụng pháo hoa trái phép; vận động người dân giao nộp và thu hồi 1 súng quân dụng, 1 súng cồn tự chế.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi duy trì 17 tổ, chốt tuần tra cố định và lưu động trên chiều dài biên giới hơn 80 km của tỉnh để phòng-chống các loại tội phạm, ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại. Mặt khác, các đồn Biên phòng cũng phối hợp với lực lượng Công an, dân quân 7 xã biên giới tuần tra khép kín trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống các loại tội phạm. Nhờ vậy mà tình hình an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững, người dân đón xuân mới yên bình.