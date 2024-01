Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024: An ninh trật tự được bảo đảm

(GLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tạo điều kiện để người dân đi lại, vui chơi.

Tin liên quan Ngày 31/12, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người tử vong

Quyết liệt xử lý vi phạm giao thông

Tối 31-12-2023, Công an TP. Pleiku triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại đường Phạm Văn Đồng.

Qua kiểm tra 380 phương tiện, lực lượng Công an thành phố đã tiến hành lập biên bản 16 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 xe máy. Trong đó, 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 5 trường hợp điều khiển phương tiện nhưng không có giấy phép lái xe và một số lỗi vi phạm khác.

Bị lập biên bản xử phạt hành chính vì vi phạm nồng độ cồn, anh N.V.H. (trú tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Lâu nay, ý thức được tác hại của việc uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tôi hạn chế sử dụng.

Có điều, hôm nay, nhà bạn làm tiệc tổng kết năm cũ, do nể nang nên tôi có ghé uống mấy ly bia. Biết đường xa, tôi uống ít để đủ tỉnh táo chạy xe máy về nhà. Đây như là bài học để tôi rút kinh nghiệm cho bản thân trong thời gian tới”.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, Công an huyện Đak Pơ cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thiếu tá Trần Văn Bắc-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Pơ) thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện, Đội bố trí 3 tổ công tác tuần tra 24/24 giờ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

“Trong 3 ngày qua, chúng tôi đã lập biên bản 5 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 8 trường hợp vi phạm tốc độ. Dịp này, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào”-Thiếu tá Bắc cho hay.

Liên quan đến lĩnh vực vận tải, ông Phạm Ngọc Thành-Phó Chánh Văn phòng Cảng Hàng không Pleiku-cho hay: “Trước kỳ nghỉ lễ, Cảng đã xây dựng phương án cụ thể về công tác vận chuyển hành khách, đảm bảo an ninh, an toàn bay. Chúng tôi tăng cường lực lượng điều tiết đảm bảo an ninh trật tự khu vực công cộng trước và trong nhà ga, kiểm tra đường băng, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy.

Dịp Tết Dương lịch 2024, tại Cảng có 26 chuyến bay vận chuyển 4.389 hành khách và hơn 23 tấn hàng hóa, không xảy ra sự cố, tình huống bất ngờ”.

Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, 2 tuần trước Tết Dương lịch, lực lượng Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với Công an TP. Pleiku kiểm tra, phát hiện 15 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đơn vị đã lập 23 biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 tổ chức và 11 cá nhân với tổng số tiền hơn 94 triệu đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 4 giấy phép lái xe, 8 phù hiệu vận tải, 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng đã kiểm tra điều kiện của phương tiện và người lái đối với 30 lượt phương tiện trước khi xuất bến.

Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Sở yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách chủ động có phương án huy động, tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ vận tải hành khách trong các dịp cao điểm; kịp thời điều động phương tiện dự phòng để chuyển tải khách của những xe bị xử lý hạ tải, xảy ra sự cố kỹ thuật, tai nạn…

Mặt khác, Sở cũng chỉ đạo lực lượng Thanh tra chú trọng kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện chạy không đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người hoặc tăng giá vé trái quy định.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của lái xe trước khi xuất bến; tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe không được sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa trong thời gian nghỉ lễ”-ông Sơn cho biết thêm.

Giữ vững an ninh trật tự

Song song với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được các cơ quan chức năng của tỉnh chú trọng triển khai.

Ông Dương Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của huyện, chúng tôi phân công các lực lượng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh nông thôn, kịp thời thông báo nếu xảy ra vụ việc phát sinh bất ngờ.

Riêng lực lượng Công an xã trực 100% quân số. Qua nắm thông tin ban đầu, 3 ngày qua, trên địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự hay cháy nổ”.

Tại xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được chú trọng triển khai để người dân vùng biên giới vui đón năm mới. Ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, xã phân công các lực lượng trực theo đúng kế hoạch xây dựng trước đó. Xã cũng cử cán bộ đến 4 thôn, làng để nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Công an và dân quân thường trực của xã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, dịp này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Theo Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, chúng tôi duy trì 17 chốt cố định trên tuyến biên giới.

Ngoài ra, đơn vị còn cử các đội công tác bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 7 xã biên giới cơ bản ổn định”.

Còn Trung tá Nguyễn Duy Thành-Phó Trưởng Công an huyện Kbang thì cho biết: “Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn chủ động phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong dịp Tết Dương lịch 2024. Tính đến trưa 1-1, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông nào”.

Theo tổng hợp của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh từ ngày 31-12-2023 đến 13 giờ ngày 1-1-2024, toàn tỉnh có 121 chuyến xe vận chuyển 1.787 lượt hành khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 18 chuyến xe và tăng 382 lượt hành khách so với cùng kỳ năm 2023. Về vận tải đường hàng không, thực hiện 7 chuyến bay chiều về Gia Lai với 1.061 hành khách, giảm 3 chuyến bay và giảm 406 hành khách so với cùng kỳ năm ngoái; thực hiện 7 chuyến bay chiều đi từ Gia Lai với 1.217 hành khách, giảm 3 chuyến bay và giảm 387 hành khách so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng thời gian trên, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã lập biên bản 260 trường hợp vi phạm, tạm giữ 46 xe mô tô, 73 giấy tờ liên quan; xử phạt 132 trường hợp với số tiền 153 triệu đồng. Đặc biệt, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.