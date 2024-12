Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Chư Prông thông qua 20 nghị quyết quan trọng

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; bà Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Chư Prông khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: K.L

Năm 2024, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện Chư Prông đạt trên 77 ngàn ha (vượt 0,23% kế hoạch). Ước tổng thu ngân sách cả năm đạt 68,690 tỷ đồng (vượt 8,02% so với dự toán tỉnh giao). Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công ước đến 31-12 đạt trên 212 tỷ đồng (bằng 95,11% kế hoạch).

Trong năm, trên địa bàn huyện có 5 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 364,29 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 15 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Song song với kinh tế, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao; công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với đó, các hoạt động của HĐND huyện như: tổ chức các kỳ họp, khảo sát và giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp, tiếp xúc cử tri... không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức. Chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên và mang lại hiệu quả cao.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm (thứ 2 từ phải sang)-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng loa và ti vi cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự 2 xã biên giới của huyện Chư Prông. Ảnh: K.L

Phát biểu với kỳ họp, Thiếu tướng Rah Lan Lâm ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Chư Prông trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian đến, huyện cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác giải quyết các đơn thư khiếu kiện nếu có; thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; đảm bảo an toàn trên không gian mạng; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Ngoài ra, HĐND huyện cần nâng cao hơn nữa hoạt động, làm tốt công tác giám sát, giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra...

Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Chư Prông khóa XIII đã thông qua 20 Nghị quyết quan trọng.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng 6 bộ loa di động và 4 chiếc ti vi cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự 2 xã biên giới Ia Mơ và Ia Púch, huyện Chư Prông.