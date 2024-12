Đại biểu HĐND huyện Chư Prông tiếp xúc, đối thoại với trẻ em

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện Chư Prông với trẻ em năm 2024. Ảnh: K.L

Trong không khí cởi mở, các đại biểu trẻ em đã đưa ra 13 câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường; đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong học tập, sinh hoạt; tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại tình dục; đảm bảo an ninh học đường, an toàn thực phẩm cho học sinh; phòng tránh tai nạn đuối nước, nạn tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số…

Các ý kiến của trẻ em đã được đại biểu HĐND, lãnh đạo huyện và cơ quan chuyên môn trả lời, giải đáp thấu đáo ngay tại buổi đối thoại.

Thông qua buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo huyện, cũng thông tin thêm tình hình chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại địa phương và những định hướng trong thời gian tới.