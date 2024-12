(GLO)- Trong 2 ngày (17 và 18-12), HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025. Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.

Kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã An Khê thông qua 9 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2024, Hội đồng nhân dân thị xã An Khê thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND được tiến hành thường xuyên, theo đúng trình tự quy định, có nhiều chuyển biến tích cực.

Thị xã đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2024 (theo giá hiện hành) ước đạt 22.011 tỷ đồng, bằng 100,07% so với kế hoạch; thu ngân sách đạt 119,992 tỷ đồng, bằng 81,69% dự toán được giao; có 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Thị xã An Khê xếp vị trí thứ 3/17 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai năm 2023.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo; cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được đầu tư; chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân được cải thiện. Công tác giao quân đạt 100% nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND thị xã An Khê và các ngành chức năng có liên quan theo luật định.

Đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Minh

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận sâu các vấn đề trọng tâm, cử tri quan tâm như rà soát, trồng thay thế các cây xanh bị chết tại một số tuyến đường đảm bảo tính đồng bộ và mỹ quan đô thị; giao dự toán chi thường xuyên cho các xã, phường phải đảm bảo nhiệm vụ chi; bổ sung công trình, dự án lát gạch vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước, trồng cây xanh tại một số tuyến đường nội thị; thị xã xem xét bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tú An…

Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở để UBND huyện chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 đã đề ra.