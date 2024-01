Krông Pa: Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

(GLO)- Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất hồ sơ, đề xuất xử lý 1 cơ sở kinh doanh hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, sáng 17-1, trong quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh T.H (tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc) do bà P.T.T.H (46 tuổi) làm chủ, Công an huyện Krông Pa phát hiện tại khu vực chế biến thực phẩm có 9 thùng nước đang ngâm cá bên trong và 1 can chứa chất lỏng trong suốt nghi là chất tẩy trắng.

Ngoài ra, trong kho đông lạnh của cơ sở, phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không có tem nhãn thể hiện nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, gồm: gà nguyên con, đùi gà, chân gà, cá đông lạnh.

Hiện Công an huyện đang phối hợp cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, tham mưu đề xuất xử lý cơ sở kinh doanh T.H theo quy định của pháp luật.