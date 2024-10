Krông Pa kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tích cực bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự. Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 27% so với cùng kỳ năm 2023.

Trung tá Bùi Tất Thắng-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho biết: Thời gian qua, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tập trung vào một số hành vi như: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và cướp, cướp giật tài sản.

Lực lượng Công an huyện Krông Pa tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho người dân. Ảnh: R.H

Vào khoảng 21 giờ ngày 27-8, anh Ksor Phiôn (SN 2003, trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm) điều khiển xe máy đến quán trà sữa trên địa bàn xã Chư Gu để uống nước. Cùng lúc đó, Ksor Quân (SN 2006) điều khiển xe đạp điện chở Ksor Tung (SN 2001, cùng trú tại buôn Chư Bang, xã Chư Gu) cũng đi đến quán thì gặp Phiôn. Tại đây, Tung nói trước đây ở buôn Phùm có người đánh mình nên hôm nay phải đánh Phiôn.

Nghe vậy, Quân lấy chìa khóa xe máy của Phiôn, còn Tung lao vào đánh. Hoảng sợ, Phiôn chạy vào trong quán trà sữa thì bị Tung kéo ra ngoài.

Lúc này, Tung nhìn thấy Ksor Ry Am (SN 1996, trú tại xã Ia Rmok) điều khiển xe máy đi ngang qua nên gọi lại để kể về chuyện mình bị dọa đánh.

Sau khi nghe xong, Am và Tung lao vào đánh Phiôn. Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, Phiôn nhanh chân chạy thoát. Thấy Phiôn bỏ chạy để lại chìa khóa cùng xe máy nên Tung và Quân bàn nhau lấy xe đem về nhà cất giấu.

Sau khi nhận thông tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Quân và Tung để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm hình sự, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình địa bàn, Công an huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đến người dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp tổ chức 254 buổi tuyên truyền tại các thôn, buôn, tổ dân phố với khoảng 57.576 lượt người tham gia; chia sẻ trên các trang mạng xã hội Công an huyện 2.589 bài viết với hơn 2 triệu lượt người tham gia tương tác; tuyên truyền 1.970 lượt trên hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Công an huyện cũng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng-chống tội phạm, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai kế hoạch phòng-chống tội phạm, gắn với việc thực về hiện chuyển hóa địa bàn các xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, đơn vị duy trì, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, toàn huyện có 291 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì hoạt động 2 nhóm mạng xã hội Zalo liên kết đến các mô hình tự quản với 109 thành viên.

Cán bộ Công an xã Chư Rcăm trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn. Ảnh: R.H

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2023 (hơn 27%). Cũng trong thời gian này, Công an huyện đã khởi tố 3 vụ với 11 bị can vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Theo Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa, trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Do đó, đơn vị tiếp tục tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo vệ tài sản của người dân. Đồng thời, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm của người dân, tích cực cộng tác với lực lượng Công an để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm.