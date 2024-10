Kông Chro: Phát hiện sai phạm với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 16-10, Công an tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku giai đoạn 2019-2024 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029.