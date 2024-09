Cơ quan công an đang điều tra vụ 2 người phụ nữ chết đuối đầy nghi vấn dưới ao nước ở tỉnh Bình Phước.

Công an huyện Cư Kuin vừa bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Đặng Thanh Quý (SN 1958, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.