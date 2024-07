Giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Chư Sê và thành phố Pleiku

Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các phòng, ban HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Về phía Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và TP. Pleiku, dự buổi làm việc có đầy đủ các thành phần liên quan theo yêu cầu.

Theo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, giai đoạn 2021-2022, số lượng thuốc theo nhu cầu khám chữa bệnh là 322, số lượng thuốc được cung ứng là 241; tỷ lệ sử dụng thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 64%. Giai đoạn 2023-2024, số lượng thuốc theo nhu cầu khám chữa bệnh là 354, số lượng thuốc được cung ứng là 279; tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 62%. Tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT của đơn vị giai đoạn 2023-2024 thấp là do số liệu mới tính đến 30-4-2024. Tỷ lệ thuốc BHYT tại đơn vị cơ bản đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh.

Tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu cung ứng thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đó là việc đấu thầu thuốc tập trung thường không đạt kết quả trúng thầu 100%, nên chắc chắn sẽ có những loại thuốc không có trong kết quả trúng thầu và không mua được để sử dụng cho bệnh nhân. Do đó, nếu không có thuốc tương tự thay thế và đó là thuốc cần thiết sử dụng để điều trị thì bệnh nhân vẫn cần tự túc mua. Một số trường hợp nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các mặt hàng thuốc trúng thầu gây khó khăn trong việc cung ứng.

Đối với các bệnh nhân lớn tuổi và nhiều bệnh nền, tần suất khám chữa bệnh cũng thường xuyên, dẫn đến chi phí khám chữa bệnh trung bình cho mỗi bệnh nhân cao hơn bình thường, đây cũng là một khó khăn

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đề nghị Cục quản lý Dược tạo điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến việc cấp lại số đăng kí, gia hạn visa, cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc,…để các nhà thầu cung ứng tốt hơn. Đề nghị Sở Y tế tiếp tục đấu thầu tập trung cấp địa phương với danh mục thuốc mở rộng như các năm trước, đồng thời xem xét việc tổ chức đấu thầu tập trung vật tư y tế và hoá chất xét nghiệm.

Tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku, công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 85,2%. Giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 34,9%. Tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT của đơn vị giai đoạn 2023-2024 đạt thấp là do số liệu mới tính đến 30-4-2024. Ngoài ra, năm 2023 có sự phân chia lại đầu thẻ BHYT giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố nên số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đơn vị giảm.

Nhìn chung, tỷ lệ thuốc BHYT tại đơn vị cơ bản đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên khó khăn là có một số mặt hàng thuốc nhà thầu không có để cung ứng hoặc thuốc hết số đăng ký không được gia hạn lại nên không thể cung ứng; một số thuốc không trúng thầu theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương đơn vị thường phải chỉ định thầu để mua sắm. Khó khăn nữa là các viên chức tham gia công tác đấu thầu chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về đấu thầu.

Trung tâm Y tế TP. Pleiku đề xuất Sở Y tế tổ chức đấu thầu lại những mặt hàng không trúng thầu, tránh các đơn vị xin mua sắm theo hình thức chỉ định thầu mỗi đơn vị một giá khác nhau.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời có các đề xuất, kiến nghị để việc đấu thầu, cung ứng, khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT tại các đơn vị được thuận lợi, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị và sẽ tổng hợp, báo cáo.

Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị thời gian tới cần rà soát các danh mục thuốc mà Sở Y tế đã mở rộng, bổ sung, đấu thầu đảm bảo đầy đủ các loại thuốc thiết yếu, sát thực tiễn trong công tác khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, nhất là người tham gia BHYT. Các đơn vị quan tâm cấp đầy đủ các loại thuốc, vật tư y tế cho các trạm y tế xã, phường để đảm bảo người dân đến khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở có đủ thuốc và không phải lên tuyến trên khi không cần thiết góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Trong công tác đấu thầu, cung ứng thuốc nếu có trường hợp nhà thầu nào trúng thầu nhưng bỏ thầu hoặc cung ứng thuốc không đảm bảo tiến độ thì các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Y tế để có chế tài phù hợp. Bên cạnh đó, Sở Y tế hỗ trợ các đơn vị trong công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ làm công tác này…

Đối với công tác thanh quyết toán BHYT, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị và hạn chế việc xuất toán.