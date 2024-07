Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Đak Đoa

Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các phòng, ban HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Về phía huyện Đak Đoa, dự buổi làm việc có đầy đủ các thành phần liên quan theo yêu cầu.

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Vũ Chí Hùng-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa thông tin: Việc đấu thấu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ sử dụng thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 85%. Giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 67,4%. Tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT của đơn vị giai đoạn 2023-2024 thấp là do số liệu mới tính đến 30-4-2024. Tỷ lệ thuốc BHYT tại đơn vị cơ bản đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh.

Về phương thức cung ứng, hàng tháng/quý, các nhà thầu sẽ cung ứng theo dự trù của cơ sở y tế, số lượng nằm trong thoả thuận khung đã ký trong hợp đồng nguyên tắc ban đầu. Nếu công nợ vượt quá 90 ngày như thoả thuận hợp đồng thì nhà thầu sẽ ngừng cung ứng đến khi cơ sở y tế thanh toán đủ công nợ. Hiện tại, Trung tâm không có công nợ quá hạn nên việc cung ứng thuốc của các nhà thầu vẫn đảm bảo không gián đoạn.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, khả năng cung ứng thuốc của các nhà thầu đạt 67,4%-85% khối lượng trúng thầu. Một số thuốc có nhu cầu vượt 20% số lượng trúng thầu, hai bên tiến hành thương thảo hợp đồng và nhà thầu sẽ tiến hành cung ứng. Các nhà thầu không cung ứng các loại thuốc bị đình chỉ lưu hành hoặc ngưng cung ứng tạm thời các thuốc chưa được Bộ y tế gia hạn hoặc cấp số đăng ký mới.

Việc đấu thầu thuốc tập trung địa phương giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực của các cơ sở y tế tuyến huyện, giảm chi phí, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Khi đấu thầu tập trung sẽ chỉ có một giá thuốc nên BHYT thanh toán rất thuận tiện, người bệnh sẽ được thanh toán chi phí thuốc BHYT cùng 1 đơn giá trúng thầu trên toàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số thuốc không trúng thầu dẫn đến tình trạng thiếu một số thuốc, nhất là thuốc cấp cứu, thuốc không có nhà thầu tham dự. Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa kiến nghị Sở Y tế tiếp tục đấu thầu tập trung cấp địa phương lần 2 đối với những danh mục không lựa chọn được nhà thầu lần 1.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị để việc đấu thầu, cung ứng thuốc khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa được thuận lợi, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, tổ phó tổ giám sát nhấn mạnh: Trong công tác đấu thầu thuốc, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa cần có sự phối hợp với Bảo hiểm Xã hội để triển khai thuận lợi, từ đó đảm bảo đấu thầu thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, nhất là người tham gia BHYT. Hiện nay, nhiều văn bản mới liên quan đến đấu thầu, cung ứng thuốc nên bước đầu triển khai còn khó khăn, vướng mắc thì Trung tâm Y tế huyện cần kiến nghị lên Sở Y tế kịp thời tháo gỡ.

Thời gian đến, Trung tâm Y tế huyện cần quan tâm rà soát những loại thuốc nào cần thiết phục vụ trong công tác khám chữa bệnh để xây dựng kế hoạch sát thực tế, nhất là giai đoạn 2025-2026, đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân. Trong quá trình khám chữa bệnh BHYT, nếu không cần thiết thì hạn chế việc kê đơn những loại thuốc không có trong danh mục BHYT để bệnh nhân không phải mua thuốc ngoài. Quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc nếu có vấn đề khó khăn thì Trung tâm Y tế huyện cần kịp thời kiến nghị lên Sở Y tế để được hỗ trợ.

Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa. Một số vấn đề đã được giải đáp trực tiếp tại buổi giám sát, còn lại đoàn ghi nhận, tiếp thu và sẽ trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.