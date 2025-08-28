Danh mục
Kiev mắc sai lầm chí mạng, ông Putin cứng rắn, châu Âu gia tăng sức ép

PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC (tổng hợp)

(GLO)- Sai lầm phản công khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine đối diện nguy cơ bị bao vây tại Pokrovsk. Cùng lúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không nhượng bộ lãnh thổ, còn Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi EU tăng sức ép với Moscow khiến cục diện chiến sự Ukraine càng phức tạp.

Sai lầm chiến lược khiến Kiev lâm nguy

Thông tin từ nhiều nguồn quân sự ngày 27-8 cho thấy, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá tình hình phản công ở mặt trận Pokrovsk. Các chuyên gia quân sự buộc phải sửa lại bản đồ chiến sự, thừa nhận rằng hàng nghìn binh sĩ của Lữ đoàn 79 rơi vào thế nửa bao vây sau khi tiến sâu về phía Mirolyubovka và chịu tổn thất nặng nề.

b3.jpg
Cả ngành binh sĩ Ukraine đã bị vao vây sau sai lầm của Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: TST

Ban đầu, Kiev thông báo đạt được một số kết quả nhất định khi Quân đoàn 1 tổ chức phản công nhằm ngăn bước tiến của Nga về Dobropolye. Tuy nhiên, các đòn đánh bị chặn đứng, một số đơn vị lạc vào “túi lửa” của Nga. Ngay sau đó, Nga phản công mạnh, đẩy lùi lực lượng Ukraine và mở rộng lỗ hổng trên chiến tuyến. Trước diễn biến này, nhiều blogger quân sự Ukraine buộc phải cập nhật lại bản đồ, thừa nhận các thông tin lạc quan trước đó là không chính xác.

Cùng thời điểm, chiến sự còn nóng lên bởi những đòn tập kích UAV qua lại. Ukraine sử dụng nhiều máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, buộc một số sân bay tạm ngừng hoạt động. Tại Rostov-na-Donu, một UAV phát nổ trên nóc tòa nhà 4 tầng gây cháy nhưng không gây thương vong. Một số UAV khác bị bắn hạ ở Taganrog và Novoshakhtinsk. Nga ngay lập tức đáp trả bằng UAV cảm tử Geran đánh vào nhiều khu vực ở Sumy, Pokrovsk, Dobropolye cũng như các tỉnh Dnepropetrovsk, Kharkov, Oessa, Cherkasy và Chernigov.

Tại Sumy, quân Nga tuyên bố chiếm khoảng 20 công trình tại Yunakivka, tiến sâu thêm 800 mét. Ukraine phản công nhưng chưa giành lại được vị trí. Ở Volchansk, Nga tiếp tục mở rộng bàn đạp, trong khi giao tranh ác liệt vẫn diễn ra quanh Lyman và rừng Kremensk. Trên các hướng Konstantinovka và Zaporizhzhia, Moskva tấn công trên diện rộng nhưng chưa tạo được bước đột phá.

Riêng tại Pokrovsk-điểm nóng nhất hiện nay, Ukraine tung thêm viện binh nhưng đối diện hỏa lực bom hàng không hạng nặng từ Nga. Một số binh sĩ Ukraine thậm chí bày tỏ nghi ngờ về mục tiêu phản công, cho rằng chiến dịch nhân dịp “Ngày độc lập” mang tính biểu tượng nhiều hơn thực chất. Blogger quân sự Yuri Podolyaka nhận định, vòng vây quanh Shakhovo đang khép dần và có thể gây thiệt hại lớn cho Ukraine.

b2.jpg
Tại Pokrovsk, giao tranh khốc liệt khi Ukraine tung viện binh và Nga sử dụng bom hàng không hạng nặng. Ảnh: TST

Trong khi đó, truyền thông phương Tây lại xuất hiện những quan điểm trái chiều. Chuyên gia quân sự Đức Julian Röpke cho rằng đợt tấn công mùa hè của Nga chưa đạt mục tiêu, Ukraine vẫn giữ được phòng tuyến. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước, chính ông lại đánh giá rằng Kiev đã thất bại trong việc ngăn đòn đánh của Nga.

Tổng thống Putin khẳng định không nhượng bộ lãnh thổ

Giữa lúc chiến sự căng thẳng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đi một thông điệp cứng rắn. Trong cuộc gặp Thống đốc Kherson Vladimir Saldo tại Điện Kremlin ngày 26-8, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ không nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào đã kiểm soát kể từ tháng 2-2022.

Động thái này, theo giới quan sát, đã “khóa chặt” mọi suy đoán về khả năng trao đổi lãnh thổ trong đàm phán hòa bình. Thay vì nhắc đến xung đột, ông Putin tập trung bàn chi tiết với ông Saldo về công tác tái thiết và phát triển kinh tế ở Kherson.

b4.jpg
Ông Putin vừa đáp trả thông tin "nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine". Ảnh: Ura.ru

Theo báo cáo, trong hai năm 2023-2024, khu vực Kherson đã triển khai hàng trăm dự án với tổng vốn hơn 130 tỷ rúp. Riêng năm 2025, địa phương này dự kiến tiếp tục đạt mức đầu tư tương tự. Hạ tầng giao thông được xác định là ưu tiên số một. Tuyến quốc lộ M-17 nối Kherson với Crimea đang được thi công, cùng nhiều dự án xây dựng hàng triệu mét vuông nhà ở mới.

Ngoài ra, Kherson đã khôi phục mạng lưới điện, xây dựng đường ống dẫn khí từ Crimea, đạt sản lượng nông nghiệp 1,3 triệu tấn bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Hơn 13.000 doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động, trong đó có sự hiện diện của các ngân hàng lớn như Sberbank, VTB và PSB.

Các chuyên gia Nga đánh giá cuộc gặp này mang tính chính trị rõ rệt. Ông Pyotr Kolchin nhận định, Điện Kremlin có kế hoạch dài hạn đối với cả 4 khu vực sáp nhập, coi Kherson là “chủ thể hợp pháp của Liên bang Nga”. Trong khi đó, chuyên gia Sergei Markelov cho rằng, thông điệp không chỉ gửi tới Kiev và phương Tây mà còn nhằm trấn an người dân Kherson-nơi vẫn chịu áp lực an ninh khi bờ hữu sông Dnipro do Ukraine kiểm soát. “Moscow muốn chứng minh sẽ bảo vệ và phát triển toàn bộ lãnh thổ hiện kiểm soát, bất chấp mọi đồn đoán về nhượng bộ”-ông nói.

Châu Âu tăng sức ép, thúc đẩy đối thoại

Trái ngược với lập trường cứng rắn của Nga, phương Tây tiếp tục kêu gọi đối thoại. Ngày 26-8 tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada Mark Carney rằng Liên minh châu Âu (EU) cần sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp gây sức ép nếu Nga tiếp tục từ chối gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

b1.jpg
Thủ tướng Đức Merz. Ảnh: Foreign Policy

Ông Merz nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Nga nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột, ông ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị gặp gỡ. Nếu không, EU cần gia tăng áp lực bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung”. Nhà lãnh đạo Đức cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng áp đặt thêm các mức thuế trừng phạt đối với Nga.

Theo ông Merz, nỗ lực tổ chức một cuộc gặp trực tiếp trong vòng hai tuần tới đang đứng trước nhiều thách thức. Dù vậy, Berlin và các đối tác châu Âu vẫn coi đây là cơ hội quan trọng để khởi động tiến trình hòa bình sau hơn ba năm chiến sự. Ông cảnh báo rằng nếu không có đối thoại, các cuộc giao tranh leo thang sẽ khiến thêm hàng nghìn người thiệt mạng và đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu.

Trong nội bộ EU, các cuộc thảo luận tập trung vào khả năng áp dụng gói trừng phạt mới, đặc biệt nhằm vào ngành năng lượng Nga, đồng thời mở rộng hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul trước đó cũng kêu gọi tăng áp lực, cho rằng chỉ bằng cách này mới buộc Moskva phải cân nhắc nghiêm túc về đàm phán.

Một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ, EU thậm chí cân nhắc phương án tổ chức hội nghị ba bên giữa Thủ tướng Đức, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ như một bước trung gian nếu Nga tiếp tục từ chối đối thoại trực tiếp. Điều này cho thấy phương Tây đang tìm cách tạo áp lực đa tầng, vừa gia tăng trừng phạt, vừa mở thêm kênh ngoại giao để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

