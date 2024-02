Kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Tối 8-2 (tức 29 tháng Chạp), tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku, cán bộ và chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) lập các chốt kiểm tra, xử lý các phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ.

Qua kiểm tra đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm với các lỗi như nồng độ cồn, tốc độ, không có giấy phép lái xe… Trong đó, đa phần các trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn. Đơn cử như trường hợp của anh Mai Thế Linh (trú TP. Pleiku) có nồng độ cồn mức 0,894mg/1 lít khí thở, vượt ngưỡng tối đa hơn 200%. “Bình thường đi làm em hạn chế sử dụng rượu bia lắm. Nay chính thức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và chỗ chủ làm có tổ chức bữa cơm Tất niên nên em uống mấy ly rượu. Em biết mình sai rồi. Đây là bài học cho bản thân để sau này không để bị xử phạt như này nữa”-anh Linh bộc bạch.

Tại thị xã An Khê, dịp này, cán bộ và chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự gác lại niềm vui riêng với gia đình, trực 100% quân số và phối hợp với lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông xuyên Tết.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) cho hay: “Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị trực 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông. Không chỉ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, chúng tôi kiểm tra, xử lý và nhắc nhở vi phạm tại chợ hoa xuân, khu vực bắn pháo hoa chào mừng năm mới, lễ tưởng niệm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung tại di tích An Khê trường. Qua kiểm tra cho thấy, những ngày này, các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ còn nhiều. Chẳng hạn như tối ngày 29 tháng Chạp có hơn 20 trường hợp vi phạm 2 lỗi nói trên. Tuy những ngày Tết không được sum vầy bên gia đình nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đội sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, giúp nhân dân đón một năm mới an lành, hạnh phúc”.

Theo Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: 100% cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông sẽ trực và tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h, làm xuyên đêm, xuyên Tết Giáp Thìn 2024. Bên cạnh đó còn có các lực lượng khác cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, các lực lượng đặc biệt chú trọng đến Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng-chống tội phạm trên các tuyến quốc lộ, trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh. “Dịp này, chúng tôi cũng thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự giao thông của một số đơn vị Cảnh sát giao thông-trật tự. Tại các nơi, thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tôi gửi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Công an Gia Lai nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng có nhiều sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cũng chúc cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân các đồng chí, đồng đội được phân công thực hiện nhiệm vụ trong dịp này có một cái Tết yên bình, ấm áp, an lành. Bên cạnh đó, chúng tôi động viên, nhắc nhở tất cả cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-Trung tá Ksor H’Bơ Khắp cho biết thêm.