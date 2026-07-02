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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp

Kiểm tra thực địa dự án dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Sáng 2-7, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6, phường Nhơn Bình (giai đoạn 3), nay thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông.

Tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhận khu vực đối diện dự án vẫn còn 21 hộ dân với 81 nhân khẩu sinh sống trong vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa lũ.

Một số đoạn bờ kè đã xảy ra sạt lở, cọc chắn bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có mưa lớn.

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Các thành viên trong đoàn công tác tỏ ra lo ngại về khả năng tiêu thoát lũ. Ảnh: N.T

Các hộ dân đều bày tỏ mong muốn sớm được di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống và bảo đảm an toàn.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát hiện trạng, xây dựng phương án giải tỏa, bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

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Đoàn công tác đi khảo sát nhiều vị trí dọc hành lang sông. Ảnh: N.T

Theo đánh giá ban đầu, khu vực lân cận vẫn còn quỹ đất do Nhà nước quản lý, có thể đáp ứng nhu cầu tái định cư.

Đoàn công tác cũng khảo sát nhiều vị trí dọc hành lang sông nhằm đánh giá tác động của việc san lấp mặt bằng dự án đến khả năng tiêu thoát lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án đang được san nền ở cao trình 1,5-1,8 m. Nếu tiếp tục thi công khi chưa di dời khu dân cư phía hạ lưu cầu Mới sẽ làm thu hẹp hành lang thoát lũ, gia tăng nguy cơ ngập úng và ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thoát nước của lưu vực sông Cây Me - sông Hà Thanh.

Trước đó, qua kiểm tra công tác nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh, trong đó có trục tiêu khu vực Trường Đại học Quang Trung thuộc nhánh sông Cây Me, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng thi công dự án.

Đồng thời, Sở đề xuất khẩn trương giải tỏa, tạo hành lang tiêu thoát lũ rộng tối thiểu 40 m phía sau khu dân cư hiện trạng, đồng bộ với dự án nạo vét đang triển khai.

Sau khi hoàn thành công tác di dời, hành lang thoát lũ sẽ được cắm mốc, quản lý theo quy hoạch, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

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